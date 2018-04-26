Казань, 27 апреля, 2018, 01:56 — ИА Регнум. В Арбитражный суд Татарии поступил иск с требованием личного банкротства депутата Казанской городской думы, председателя регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» Рушании Бильгильдеевой. Иск подан за долг 3 188 052,05 рубля казанским юридическим центром «Перспектива». Депутат в комментариях казанским СМИ удивилась иску и сообщила, что оплатит долг, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эдвард Мунк. Крик (фрагмент). 1893

Иск был подан 25 апреля 2018 года, но дело к производству пока не принято. Иных исков к Бильгильдеевой в базе судов нет.

В комментариях казанским СМИ депутат сообщила, что была шокирована иском о банкротстве и уже связалась с судебными приставами, запросив реквизиты для оплаты долга.

«Я только сегодня созванивалась с судебными приставами, попросила реквизиты, потому что потеряла квитанцию. Когда я обнаружила эту новость, то была шокирована», — цитирует Бильгильдееву издание Inkazan.

Напомним, в январе 2018 года Рушания Бильгильдеева вошла в предвыборный штаб Владимира Путина в регионе.

Рушания Бильгильдеева является членом постоянных комиссий думы по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству, а также по образованию, культуре и национальным вопросам. С 2015 года она руководит отделением партии, а с 1 октября 2017 года является директором ООО «Инновационно-образовательный центр «Эврика». По образованию депутат Бильгильдеева — «учитель истории и обществознания».

За 2016 год депутат задекларировала доход 322,93 тыс. рублей, а за 2015 год — 603,138 тыс.рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии это далеко не первый депутат, к которому предъявлялся иск о личном банкротстве. Экс-председатель правления обанкроченного «Татфондбанка», депутат Госсовета РТ Роберт Мусин получил подобный иск от конкурсного управляющего ТФБ. Иск был подан 1 августа 2017 года, а 2 февраля 2018 года судом начата процедура реструктуризации его долгов. На сегодня объём долгов, заявленных кредиторами к Мусину, превышает 1 млрд рублей, и он растёт.

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