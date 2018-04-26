Ереван, 27 апреля, 2018, 01:24 — ИА Регнум. Никол Пашинян, возглавляющий уличную борьбу против дальнейшего правления третьего президента Армении Сержа Саргсяна и возглавляемой им Республиканской партии Армении (РПА), пригласил исполняющего обязанности премьер-министра Армении, заместителя председателя РПА Карена Карапетяна 27 апреля в 12:00 в гостиницу «Марриотт Армения» для начала второго раунда переговорного процесса.

Никол Пашинян (слева) и Карен Карапетян

«Предыдущий раунд переговоров был сорван по следующей причине: когда я собирался встретиться с Кареном Карапетяном, были республиканцы, которые говорили, что Карен Карапетян их не представляет. Вчера они провели собрание партии с участием Сержа Саргсяна и, в конце концов, пришли к общему знаменателю, что должны уполномочить Карена Карапетяна на ведение переговоров», — заявил на многотысячном митинге Пашинян, добавив, что принимает это решение РПА к сведению.

«Как и прежде, мы выражаем готовность продолжить переговорный процесс в рамках предложенной нами повестки дня, и я завтра, в 12:00, приглашаю Карена Карапетяна в гостиницу «Марриотт» для начала второго раунда переговорного процесса».

Он подчеркнул, что у него одно конкретное условие: переговоры должны проходить с участием журналистов, «чтобы общественность знала, что мы обсуждаем».

«Мы с Республиканской партией не будем вести переговоры за закрытыми дверями, мы будем вести переговоры на глазах у народа, потому что мы заявляем что народ — это власть, народ — наш руководитель, народ — наш шеф, и мы должны быть подотчетны нашему руководителю за каждый сделанный нами шаг», — добавил он.

Пашинян также отметил, что собравшиеся на площади выдвинули его в качестве кандидата в премьер-министры Армении от народа и он надеется, что все фракции парламента путем консенсуса выразят уважение к данному решению. При этом он заверил присутствующих, что проблема не в том, чтобы он стал премьером, а в ликвидации коррумпированной, недемократической системы в Армении.

«Сейчас поступают разные меседжи и предложения сделок, но я хочу, чтобы мы все четко зафиксировали: в этом контексте с коррумпированной, антидемократической системой никаких компромиссов быть не может, и мы сегодня всей своей большой командой обсудили и постановили: никакого торга вокруг портфелей и должностей идти не может и народ должен знать, что мы ни на какие закулисные договоренности не пойдем, поскольку главное действующее лицо здесь — не мы на этой трибуне, а народ. Никаких сделок за спиной народа не будет. Либо я буду избран премьером по требованию народа, при его помощи и поддержке, либо в Армении вообще не будет премьер-министра», — заявил Пашинян.

Он также заявил, что 1 мая народ Армении должен продемонстрировать всю свою мощь, это следующий этап борьбы. «Более никогда ни одна персона не должна держать власть в своих руках, власть принадлежит и отныне будет принадлежать только народу! И я займу должность премьер-министра Армении в том случае, если каждый гражданин Армении будет чувствовать себя премьером», — сказал Пашинян.