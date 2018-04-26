Ереван, 27 апреля, 2018, 01:10 — ИА Регнум. Россия, как и другие страны, не вмешивается во внутренние дела Армении․ Об этом заявил возглавляющий протестное движение против правления третьего президента Армении Сержа Саргсяна и возглавляемой им Республиканской партии Армении (РПА) Никол Пашинян, комментируя сообщение о телефонном разговоре между исполняющим обязанности премьер-министра Армении Кареном Карапетяном и президентом России Владимиром Путиным.

facebook.com/pg/nikol.pashinyan Никол Пащинян

26 апреля на официальном сайте Кремля было опубликовано сообщение, в котором говорилось, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян сегодня провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

«Было подчеркнуто, что урегулирование кризисной ситуации в Армении должно происходить исключительно в правовом поле, в рамках действующей Конституции и на основе результатов легитимных парламентских выборов, проведенных в апреле 2017 года. В данном контексте акцентирована важность намеченного на 1 мая 2018 года избрания парламентом премьер-министра республики», — сказано в сообщении.

«Я считаю, что это неверный комментарий, потому что Россия, как и другие страны, не вмешивается во внутренние дела Армении», — заявил Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, не означает ли телефонный разговор Путина с Карапетяном, что российская сторона нарушила нейтралитет, который она сохраняла последние две недели.

Касаясь содержащейся в сообщении формулировки о том, что урегулирование кризисной ситуации в Армении должно происходить «на основе результатов легитимных парламентских выборов», Пашинян заявил: «Считать легитимными выборы, результаты которых были получены с помощью подкупа голосов, — это заблуждение».

На митинге 25 апреля Пашинян опроверг слухи о том, что якобы Карен Карапетян решил посредством Москвы свои вопросы и станет премьер-министром Армении.

Пашинян призвал не распространять подобные провокационные слухи.

«Сегодня я встречался с официальными представителями Москвы и получил заверения, что Россия не вмешивается во внутренние дела Армении», — проинформировал Пашинян.

Ранее сообщалось, что 25 и 26 апреля в Москве побывали и.о. вице-премьера Армении Армен Геворгян и и.о. министра иностранных дел Эдвард Налбандян.

Во время парламентских выборов в апреле 2016 года Республиканская партия Армения (РПА) получила большинство голосов и имеет в парламенте конституционное большинство.

После того как 23 апреля 2018 г. под давлением акций протеста пост премьер-министра покинул Серж Саргсян, лидер протестов Никол Пашинян заявил, что для фиксации «победы народа» необходимо, чтобы в парламенте Армении «народный кандидат» в результате консенсуса всех фракций был избран премьер-министром.

В ходе многотысячного митинга 25 апреля его участники выбрали «кандидатом от народа» Никола Пашиняна.

Он уже выдвинут фракцией «Елк», которую возглавляет, в кандидаты на пост главы правительства. Остальные три фракции парламента, в том числе правящая РПА, пока не определились, какую стратегию выберут.

Никол Пашинян на митинге 26 апреля предложил и.о. премьера Карану Карапетяну провести сегодня, 27 апреля, переговоры, которые, по условиям Пашиняна, должны состояться в присутствии журналистов. Ожидается, что Карапетян откажется от подобного формата.

Выборы премьер-министра должны состояться в парламенте Армении 1 мая. Для того чтобы стать главой правительства, кандидату необходимо заручиться поддержкой 53 депутатов. Фракция РПА состоит из 58 депутатов.

Хотя оппозиция решила взять некоторый тайм-аут и провести следующие два митинга не в Ереване, а в городах Гюмри и Ванадзор, в Армении сохраняется глубокий политический кризис, пути выхода из которого пока не просматриваются.