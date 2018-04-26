Вашингтон, 26 апреля, 2018, 23:31 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс разместила в своём микроблоге в Twitter фотографии, сделанные во время встречи нового госсекретаря США Майка Помпео с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Twitter (@PressSec) Майк Помпео и Ким Чен Ын

«Потрясающе, что секретарь Помпео утверждён. Он проделает отличную работу, помогая президенту в наших усилиях по денуклеаризации Корейского полуострова», — написала пресс-секретарь.

Сандерс добавила, что опубликованные фото сделаны «во время ранее подтверждённой поездки в пасхальные выходные».

Twitter (@PressSec) Майк Помпео и Ким Чен Ын

Напомним, закрытые переговоры Майка Помпео и Ким Чен Ына прошли 31 марта — 1 апреля. О встрече в «пасхальный уик-энд» стало известно в середине апреля из американских СМИ. Позднее факт переговоров подтвердил президент США Дональд Трамп, сообщив, что между сторонами «были установлены хорошие взаимоотношения».

Сам глава Белого дома также готовится к встрече с северокорейским лидером — ожидается, что она пройдёт в начале июня 2018 года.

26 апреля сенат США утвердил назначение бывшего директора ЦРУ Майка Помпео на должность нового главы госдепартамента. В ходе голосования его кандидатуру поддержали 57 из 100 сенаторов.

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