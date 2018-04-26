Бенгази, Ливия, 26 апреля, 2018, 22:27 — ИА Регнум. «Хозяин» восточной Ливии, генерал Халиф Хафтар вернулся в Бенгази, 26 апреля передает агентство Reuters.

Magharebia Халифа Хафтар

Согласно сообщению Ливийской национальной армии, главнокомандующий во второй половине дня 26 апреля был встречен в аэропорту Бенгази военными и чиновниками.

Отмечается, что фотографий или видеозаписей, подтверждающих прибытие Хафтара в Ливию, пока не опубликовано.

Как сообщало ИА REGNUM, 75-летний генерал Халиф Хафтар в начале апреля покинул Ливию и долгое время не появлялся на публике, что породило слухи о его тяжелой болезни и даже смерти.

В середине апреля стало известно, что Хафтар проходит лечение в Париже. 25 апреля сообщалось, что он уже находится на переговорах в Каире и намерен вернуться в Ливию.

Напомним, после гражданской войны и интервенции стран НАТО в 2011 году Ливия де-факто остается разделенной страной.

Ливийская национальная армия генерала Хафтара в настоящий момент удерживает власть над всем востоком и частью центральной Ливии.

«Международно признанное» правительство в Триполи с трудом удерживает бывшую столицу страны и несколько портов на побережье.