Вашингтон, 26 апреля, 2018, 21:59 — ИА Регнум. Утверждённый в должности госсекретаря США Майк Помпео в ближайшие дни совершит свои первые зарубежные визиты в новом качестве, сообщила 26 апреля официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

Mark Taylor Майк Помпео

По её словам, уже 26−27 апреля Майк Помпео посетит Брюссель, где проведёт переговоры с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом и примет участие во встрече министров иностранных дел стран альянса.

После этого новый глава американской дипломатии отправится на Ближний Восток. В его программе — визиты в Саудовскую Аравию, Израиль и Иорданию. В ходе встреч с лидерами этих стран будут обсуждаться как двусторонние вопросы, так и региональная повестка.

Как отметила пресс-секретарь, Майк Помпео «с нетерпением ожидает встречи с ключевыми союзниками и партнёрами США в своей первой официальной поездке в качестве государственного секретаря».

Напомним, ранее сегодня сенат США утвердил назначение бывшего директора ЦРУ Майка Помпео на должность нового главы госдепартамента. В ходе голосования его кандидатуру поддержали 57 из 100 сенаторов.