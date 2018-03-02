Казань, 26 апреля, 2018, 21:44 — ИА Регнум. Авиакомпания «ВИМ-Авиа» начала выплачивать долги по зарплате в отношении сотрудников предприятия. В настоящее время общий объем задолженности по зарплате составляет 700 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в Приволжской транспортной прокуратуре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Установлено, что авиапредприятие не имеет возможности погасить сложившуюся перед его работниками задолженность по заработной плате за счет операционной деятельности, в том числе в связи с ограничением действия сертификата эксплуатанта с октября 2017 года», — отметили в надзорном ведомстве.

Однако авиапредприятие сформировало необходимые пакеты документов в налоговые органы для возмещения налогов, а также акцизов на топливо из федерального бюджета. Компании возмещена сумма акциза на топливо в размере 76 млн рублей. Эти средства и направили на погашение долгов по зарплатам, таким образом, доля выплаченных средств от общего объема задолженности составила 10,8%, выплаты получили более 330 сотрудников «ВИМ-Авиа».

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Напомним, 20 декабря Госдума приняла протокольное поручение, согласно которому нижняя палата парламента должна будет направить запрос в правительство о том, какие меры предпринимаются для погашения задолженности работникам «ВИМ-Авиа» и «Когалым-авиа». Бывшие сотрудники «ВИМ-Авиа» позднее заявили о намерении через суд требовать выплаты им задолженности по зарплате. Сообщалось, что коллективный иск подают 35 бывших и нынешних сотрудников авиакомпании.

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27 декабря СК РФ возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам «ВИМ-Авиа». По состоянию на середину декабря 2017 года задолженность по заработной плате перед сотрудниками «ВИМ-Авиа» составила свыше 490 млн рублей. В этот же день восемь сотрудников авиакомпании устроили голодовку в здании аэропорта «Домодедово».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, иск о признании «ВИМ-Авиа» банкротом 27 сентября 2017 года подало ЗАО «Мосстройэкономбанк» из Москвы, которому ответчик задолжал 88,347 млн рублей. Иск был отозван, чтобы дать авиапредприятию возможность выправить свое финансовое положение. Этот шаг не помог, позднее выяснилось, что из-за действий собственников и руководства компании 4,7 млрд рублей из компании «исчезли».

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В отношении владельца «ВИМ-Авиа» Рашида Мурсекаева за злоупотребление полномочиями возбуждено уголовное дело. Подозреваемый объявлен в международный розыск. Следственные органы выяснили, что в компании был осуществлен вывод активов, общий ущерб составлял как раз те самые 4,7 млрд рублей.

В ноябре 2017 года иск к проблемному авиаперевозчику подали ОАО «Банк Российский кредит» (Москва) с суммой претензий 75 млн рублей и АО «Спектр-Авиа» из Ульяновской области. Заявление последнего было принято и рассмотрено в середине февраля 2018 года, и в отношении «ВИМ-Авиа» до 14 июня 2018 года было введено наблюдение.

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В марте к числу кредиторов авиакомпании присоединилось Управление федеральной налоговой службы Татарии с суммой исковых требований в размере 250,865 млн рублей.