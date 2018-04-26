После Кима — к Мэй: Белый дом определился с визитом Трампа в Лондон
Вашингтон, 26 апреля, 2018, 21:31 — ИА Регнум. Белый дом назвал дату визита президента США Дональда Трампа в Лондон, 26 апреля передает агентство Reuters.
Согласно официальному заявлению администрации президента США, Трамп прилетит в Великобританию 13 июля.
Дату визита американского президента также подтвердила пресс-служба правительства Великобритании.
Ожидается, что в ходе визита в Лондон Трамп проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Также возможна встреча Трампа с королевой Великобритании Елизаветой II.
Напомним, в начале лета текущего года, предположительно в конце мая или в июне, должны состояться другие важные переговоры Трампа — встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном.
Как передавало ИА REGNUM, в апреля с Ким Чен Ыном в качестве представителя Трампа уже встречался Майк Помпео, 26 апреля утвержденный сенатом на пост госсекретаря США.