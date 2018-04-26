Майк Помпео утвержден в должности госсекретаря США
Вашингтон, 26 апреля, 2018, 21:00 — ИА Регнум. Сенат США утвердил кандидатуру Майка Помпео на должности главы госдепартамента.
По итогам голосования, прошедшего 26 апреля, за его кандидатуру отдали свои голоса 57 сенаторов из 100.
Ранее кандидатуру Помпео, в прошлом директора ЦРУ, с небольшим перевесом голосов поддержал комитет сената по иностранным делам. Уточняется, что Помпео стал первым в истории США кандидатом, утвержденным с перевесом всего в два голоса.
До этого момента обязанности главы госдепартамента исполнял первый заместитель госсекретаря Джон Салливан.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Майк Помпео, еще не будучи официальным главой американского госдепа, встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Эта встреча преподносилась как подготовка к переговорам главы КНДР и президента США.
Напомним, предыдущий госсекретарь США Рекс Тиллерсон был отправлен в отставку в марте 2018 года.