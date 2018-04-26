Вашингтон, 26 апреля, 2018, 21:00 — ИА Регнум. Сенат США утвердил кандидатуру Майка Помпео на должности главы госдепартамента.

Gage Skidmore Майк Помпео

По итогам голосования, прошедшего 26 апреля, за его кандидатуру отдали свои голоса 57 сенаторов из 100.

Ранее кандидатуру Помпео, в прошлом директора ЦРУ, с небольшим перевесом голосов поддержал комитет сената по иностранным делам. Уточняется, что Помпео стал первым в истории США кандидатом, утвержденным с перевесом всего в два голоса.

До этого момента обязанности главы госдепартамента исполнял первый заместитель госсекретаря Джон Салливан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Майк Помпео, еще не будучи официальным главой американского госдепа, встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Эта встреча преподносилась как подготовка к переговорам главы КНДР и президента США.

Напомним, предыдущий госсекретарь США Рекс Тиллерсон был отправлен в отставку в марте 2018 года.