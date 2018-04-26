Киев, 26 апреля, 2018, 20:38 — ИА Регнум. На Украине эксперты и политики фактически не обсуждают обращение более 50 американских конгрессменов в госдепартамент США с просьбой о дипломатическом давлении на Украину и Польшу из-за антисемитизма.

Погром во Львове. Июль 1941

В частности, директор украинского института национальной памяти Владимир Вятрович призвал американских конгрессменов изучить отчет ЦРУ от 1952 года о деятельности Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он заявил, что указанные организации не разделяли идеи нацизма, в частности, не исповедовали расистских и антисемитских взглядов.

«Автор отмечает, что руководство Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) делало ставку на Германию, но ни в коем случае не на партию национал-социалистов. Оуновцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никогда не вступали в переговоры с нацистами, а документы западных союзников подтверждали: стороны всегда враждебно относились друг к другу. Такие отношения американский аналитик объяснял диаметрально противоположными задачами, которые ставили перед собой те политические силы. В частности, лишенные расистских и антисемитских взглядов оуновцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) боролись за политическую независимость Украины, в то время как национал-социалисты рассматривали территорию Польши, Украины и Беларуси исключительно как жизненное пространство для немцев», — заявил Вятрович.

Он также отметил, что членами УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «были сами евреи, которые вместе с украинцами сражались как с нацизмом, так и с коммунизмом».

Примечательно, что ситуацию пока не комментируют на своих социальных страницах и сайтах депутаты украинского парламента, чиновники, посол Украины в США Валерий Чалый и высшее руководство страны, МИД Украины.

Также не комментируют ситуацию представители украинских националистических и патриотических организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 56 американских конгрессменов обратились с письмом в государственный департамент США, в котором выразили обеспокоенность «ростом антисемитизма, финансируемого государством», и отрицания Холокоста в Европе, в частности на Украине и в Польше. Текст соответствующего обращения опубликован на официальном сайте конгрессмена Ро Ханны.

«Мы пишем, чтобы выразить наше беспокойство в связи с недавними сообщениями об искажении и отрицании Холокоста, спонсируемых государствами в Европе, в частности в Польше и на Украине. Эти события неприемлемы, особенно учитывая нынешний глобальный всплеск антисемитизма», — говорится в тексте письма.

Конгрессмены призвали госдеп присоединиться к ним и правозащитным организациям «в борьбе против антисемитизма, ксенофобии и всех форм нетерпимости», призвав правительства Польши и Украины безоговорочно отказаться от «искажений Холокоста и чествования нацистских коллаборационистов».

По мнению авторов обращения, юридические вопросы и исторический контекст на Украине и Польше отличаются, однако события в обеих странах «вызывают беспокойство». Американские законодатели напомнили о принятом Польшей законе «Об Институте национальной памяти», который предусматривает уголовную ответственность за обвинения поляков в причастности к Холокосту. Политики отмечают напряжение, которое растет на фоне этого решения.