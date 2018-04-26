Киев, 26 апреля, 2018, 20:25 — ИА Регнум. На Украине эксперты и политики обсуждают необходимость выполнения требований Международного валютного фонда (МВФ) для получения Киевом кредита в $1,9 млрд. В частности, международные доноры требуют, чтобы Киев на 65% поднял цены на газ и создал антикоррупционный суд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Так, журналист Юрий Дощатов заявил, что МВФ не заставляет Украину бороться с коррупцией.

«МВФ действительно не диктует. Они просто согласовывают определенные цели, которые должна достичь Украина, и согласовывают методы, которыми эти цели должны достигаться. Если методы согласованы, то страна должна их выполнять. К сожалению, мы видим, что Украина пытается съехать с выполнения этих договоренностей», — сказал Дощатов 26 апреля в эфире канала «112 Украина».

При этом он поддержали требование МВФ поднять тарифы на газ для украинцев. «Мы взяли деньги и пообещали… Раньше мы должны были поднять газ до 70% к импорту, но Гройсман принял решение о повышение цен не на 70%, а на 100%. Документы на повышение тарифов на газ подготовило правительство Яценюка… А Гройсман утвердил это решение. Ответственность на Гройсмане. Сейчас они поняли, что не справятся с таким повышением. У них нет столько средств на субсидии. Перед выборами это будет просто скандал. Они потеряют голоса», — прогнозирует Дощатов.

Кроме того, депутат, член фракции «Блок Петра Порошенко» Константин Усов прогнозирует, что уже в этом году украинский парламент примет законодательство для функционирования антикоррупционного суда.

«В 2018 году будет создано законодательство для функционирования антикоррупционного суда, и мы проверим, эффективен ли этот механизм или не эффективен. У меня есть предчувствие, что специальный суд, который будет отобран так, что на него не будут влиять широкие политические классы или сильные политические институции, даст лучшие результаты по сопровождению досудебного расследования и в вынесении приговоров относительно лиц, которые представляют высокопоставленную коррупцию. Высокопоставленная коррупция очень сильно пострадает от создания антикоррупционного суда, а вот бытовая коррупция не изменится», — считает Усов.

Напомним, ранее первый заместитель главы МВФ Дэвид Липтон заявил, что обеспеченные украинцы должны платить полную стоимость газа.

«Обеспеченные граждане должны платить фактическую стоимость топлива. Ведь, помимо газа, люди привыкли платить за любой другой товар ровно столько, сколько он стоит. К примеру, когда вы импортируете автомобиль, покупатели знают, что они должны заплатить полную стоимость этого автомобиля. Вы не продаете машину по одной цене для бизнеса и по другой — для населения», — сказал Липтон 26 апреля в интервью РБК-Украина.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине с 01.05.2016 года правительство повысило цену на газ до 6,879 грн. (0,26 долл) за 1 м.куб. Ранее, с 1.08.2010 по 30.04.2014 на Украине цены на газ были от 0,7254 грн.(0,027 долл) за 1 м.куб.

Согласно постановлению Кабмина, цены на энергоносители могут пересматриваться дважды в год — 1 октября и 1 апреля. В соответствии с договоренностями с МВФ, цены на газ для украинцев должны были вырасти еще осенью 2017-го — на 17%.

Но Кабмин попросил кредитора отсрочить выполнение этого требования. МВФ на такой вариант не согласился, и хотя цену все равно не повысили и обещают не поднимать до апреля, сделать это все же придется. В 2017 году правительство Гройсмана приняло постановление №187, согласно которому формула расчета тарифа на газ привязана к ценам на европейском хабе.

Кроме того, 23 апреля председатель Национального банка (НБУ) Яков Смолий заявил, что Украина и МВФ обсудили возможность пересмотра программы сотрудничества. «Украина и Международный валютный фонд обсудили шаги, необходимые для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества, во время ежегодного весеннего собрания Международного валютного фонда и группы Всемирного банка», — говорится в сообщении НБУ.