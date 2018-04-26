Афины , 26 апреля, 2018, 20:05 — ИА Регнум. В Греции вышла книга «Следующая Европа: 20 текстов о будущем Европейского союза и о месте Греции в нем», сообщает Афинско-Македонское агентство новостей 26 апреля.

Флаг ЕС

В издание вошли публикации политиков и ученых, включая председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, размышляющего о будущем Европы, и социолога Пьера Московичи, который критикует подход евроинститутов к решению греческого кризиса. Необходимость объединения мнений экспертов становится тем более актуальной в условиях, когда, судя по опросам, согласия о перспективах Евросоюза не существует.

Так, примерно двое их десяти греков считают, что через десять лет ЕС прекратит свое существование, еще двое думают, что он превратится в «более единую федерацию государств», а четверо из десяти полагают, что ЕС будет дробиться. Какое развитие событий выглядит более вероятным? Судя по тому, что единого мнения нет и среди авторов книги, ситуация в Греции действительно зашла в тупик и является далеко не только делом одной страны.

Во время совпадающего с выходом книги визита в Грецию Жан-Клод Юнкер назвал ее страной, которой Европа сильно обязана. Очевидно, прецедент Брексита напоминает, что дело не только в культурных корнях.