Великий Новгород, 26 апреля, 2018, 19:42 — ИА Регнум. Государственный долг Новгородской области, по данным на 1 апреля, составил 17 млрд 157 млн рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такие данные опубликовало министерство финансов региона.

Пустые карманы

С начала 2018 года сумма коммерческих кредитов в структуре госдолга осталась прежней — 4,9 млрд рублей, а объём бюджетных кредитов вырос на 1,4 млрд рублей до 12 млрд 257 млн рублей.

Таким образом, доля кредитов банков в структуре государственного долга Новгородской области снизилась до 28,6%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году за счёт замены коммерческих кредитов бюджетными, за счёт переноса сроков получения коммерческих кредитов и за счёт снижения ставки по коммерческим кредитам бюджет Новгородской области сэкономил более 350 млн рублей.

Напомним, объём бюджета Новгородской области на 2018 год составляет по доходам 28,6 млрд рублей, расходы пока запланированы в сумме 29,1 млрд рублей, при этом первоначально бюджет региона был свёрстан без дефицита.