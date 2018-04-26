Москва, 26 апреля, 2018, 21:41 — ИА Регнум. Благотворительная акция «Красная гвоздика» проходит по всей стране с 22 апреля по 22 июня. Ее проводит благотворительный фонд «Память поколений», занимающийся оказанием адресной высокотехнологичной помощи ветеранам боевых действий, для сбора средств на нужды ветеранов и популяризации своей деятельности. Самые масштабные мероприятия в рамках акции «Красная гвоздика» пройдут 1 и 9 мая в Москве и еще 66 городах России при участии партнёров фонда, всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

Благотворительный фонд «Память поколений» Благотворительный фонд «Память поколений»

Благотворительный фонд «Память поколений» распространяет значки с изображением цветка под девизом «Я помню. Я помогаю» и направляет вырученные средства на помощь участникам всех войн и боевых конфликтов, в которых принимали участие Россия и СССР. С 1 мая по 22 июня добровольцы с коробками с символикой «Памяти поколений» будут распространять значки в Москве и еще 66 городах России в скверах, парках и на самых многолюдных улицах своих городов. В каждом регионе задействуют около 20 волонтёров всероссийского общественного движения: они примут участие в мемориальных акциях, которые пройдут в День Памяти и скорби, 22 июня, и в День Победы, 9 мая. Пожертвовать деньги в пользу ветеранов и получить «Красную гвоздику» все желающие смогут во время шествия «Бессмертного полка».

Акция охватит 67 регионов России, собранные средства будут потрачены на покупку лекарств, медицинского оборудования и реабилитацию ветеранов Великой Отечественной войны и контртеррористических операций на Северном Кавказе, а также участников боевых действий в Афганистане и Сирийской Арабской Республике.

«Для нас очень важно сделать кампанию «Красная гводзика» всенародной и независимой от места жительства, возраста, пола, социального статуса и мировоззрения тех, кто оказывает помощь защитникам Отечества. Мемориальные акции привязаны к памятным датам, но память поколений не имеет границ», — заявила исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Катерина Круглова.