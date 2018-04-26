Калуга, 26 апреля, 2018, 19:26 — ИА Регнум. В Калужской области оперативный персонал «Калугаэнерго» восстанавливает электроснабжение потребителей в населённых пунктах Боровского, Мосальского и Мещовского районов, нарушенное порывами сильного ветра до 18 метров в секунду, сообщила 26 апреля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель компании Наталья Копоня. По её словам, энергетики были готовы к неблагоприятным погодным условиям — 25 апреля было получено официальное метеопредупреждение.

Пресс-служба филиала «Калугаэнерго» Энергетики подключают свет к дому.

«При поступлении информации о перебоях в электроснабжении бригады энергетиков незамедлительно направляются для устранения локальных технологических нарушений по заявкам потребителей в сети 0,4 кВ. В основном они связаны с падением веток на провода воздушных линий электропередачи и повреждением вводов в дома. Работы будут вестись до полного восстановления электроснабжения», — сказала Копоня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днём 21 апреля и в ночь на 22 апреля на центральную Россию обрушился ураган с порывами ветра до 25 м/с. Он стал причиной локальных отключений в ряде населенных пунктов Калужской области. Основная сеть 35−110 кВ удар стихии выдержала: технологических нарушений в ней не зафиксировано. Большая часть отключений была спровоцирована падением на провода воздушных линий 10 кВ деревьев, высота которых превышает ширину просек, из глубины лесных массивов. В населенных пунктах причиной отключений стало падение веток, деревьев и посторонних предметов на вводы в дома.