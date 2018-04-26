Югорск, Югра, 26 апреля, 2018, 19:42 — ИА Регнум. Деревянный корпус Югорского промышленного колледжа уже несколько лет признан аварийным. Подростки постоянно простывают из-за холода в аудиториях, на окнах нет стёкол, сообщили корреспонденту ИА REGNUM родители учащихся.

Onf.ru Здание Югорского промышленного колледжа

Руководство колледжа согласно с мнением родителей. Мало того, еще в 2012 году службой Роспотребнадзора выписано заключение, где указано, что в данном здании заниматься запрещено.

Речь идёт о здании на улице 40 лет Победы, которое было построено в 1968 году. 14 лет назад здесь проводили капитальный ремонт. В 2012 году здание было признано аварийным. Здесь обучаются в две-три смены 280 студентов, и они ежедневно рискуют здоровьем и жизнью.

Общественники Югорска обнаружили в деревянном здании колледжа прогнившие полы, которые прогибаются при ходьбе. Окна затянуты полиэтиленовой пленкой. Это в Югре, где зимой морозы до минус сорока градусов.

В колледже пояснили, что замена окон нецелесообразна, так как система отопления всё равно не справится с обогревом помещений здания, где прорыв труб отопления — обычное дело. Предписание Роспотребнадзора о закрытии деревянного корпуса колледжа, по словам руководства учебного заведения, не исполняется из-за невозможности прервать учебный процесс. Администрация города Югорска и местные депутаты информированы о плачевном состоянии здания колледжа, которое вот-вот рухнет.

«Мы выяснили, что на строительство нового здания Югорского колледжа еще в 2011 году был подготовлен проект, но на сегодняшний день он устарел, требуется значительная корректировка. Так как эксплуатация аварийного помещения в настоящее время опасна, необходимо найти иные пути решения данной проблемы. Рисковать здоровьем детей непозволительно», — считает член регионального штаба ОНФ в Югре Роман Самохвалов.

Оперативно получить комментарии в горадминистрации Югорска не удалось — в пресс-службе этого города телефоны не отвечали. За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратилась к депутату местной думы Антону Пантину.

«Раньше в этом здании была школа. Там я учился 20 лет назад. Уже тогда здание было, мягко говоря, «ветхим». О реконструкции аварийного корпуса я не слышал — планировалось построить новый корпус. Когда это произойдёт, известно, наверное, лишь департаменту образования ХМАО. Недавно беседовал с директором колледжа из города Советского — там необходимо расширение. Им говорят, что вопрос с нехваткой корпусов у них решится лишь после строительства нового корпуса колледжа в Югорске», — пояснил депутат Пантин.

Отметим, что, согласно детализированному плану развития города Югорска, строительство нового здания Югорского политехнического колледжа намечено ориентировочно на 2018—2020 годы.