Москва, 26 апреля, 2018, 18:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армений Карен Карапетян в ходе телефонного разговора 26 апреля обсудили развитие ситуации в республике, сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается, в ходе беседы «было подчёркнуто, что урегулирование кризисной ситуации в Армении должно происходить исключительно в правовом поле, в рамках действующей конституции и на основе результатов легитимных парламентских выборов, проведённых в апреле 2017 года».

В данном контексте акцентирована важность намеченного на 1 мая 2018 года избрания парламентом премьер-министра республики», — говорится в сообщении.

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Напомним, 23 апреля Серж Саргсян подал в отставку с должности премьер-министра Армении на фоне акций протеста против избрания его на этот пост. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Карен Карапетян.

25 апреля Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» объявила о выходе из правящей коалиции c Республиканской партией Армении. Фракция блока «Елк» выдвинула на должность премьер-министра лидера уличного протестного движения, руководителя партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна.

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