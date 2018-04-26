Санкт-Петербург, 26 апреля, 2018, 18:22 — ИА Регнум. Ректор петербургского Университета ИТМО, президент Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга Владимир Васильев заявил о катастрофических последствиях для информационной и научной среды России от действий Роскомнадзора против мессенджера Telegram. Письмо ректора советнику президента РФ Герману Клименко опубликовано 26 апреля на сайте Университета ИТМО.

Media.ifmo.ru Владимир Васильев

Ректор ведущего российского вуза в области информационных технологий отметил, что вместе с серверами Telegram Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов более 18 миллионов IP-адресов хостинг-провайдеров Google, Amazon, Microsoft и Digital Ocean, из-за чего пострадали люди и организации, работающие в самых разных сферах.

«Блокировка IP-адресов Amazon, Microsoft и Google, осуществляемая Роскомнадзором с целью прекращения работы мессенджера Telegram, влечет за собой серьезные проблемы в работе ученых и преподавателей Университета ИТМО и других российских вузов, наносящие существенный урон для всей системы отечественной науки и образования и, в конечном итоге, для экономики страны», — заявил Владимир Васильев.

Он сообщает советнику президента, что из-за действий Роскомнадзора «многие аспекты рабочего процесса наших ученых — прежде всего, по проектам, реализуемым в сотрудничестве с зарубежными коллегами, — оказались фактически парализованными ввиду блокировки IP-адресов вышеупомянутых компаний».

«Ученые не могут получить доступ к полным текстам статей в международных научных журналах, поскольку издательская система Evise, которой пользуется одно из крупнейших мировых издательств Elsevier, хранит файлы статей на серверах Amazon, IP-адреса которых в настоящее время заблокированы Роскомнадзором. Как следствие, наши научные сотрудники оказываются не способны оперативно получать информацию о новейших международных исследованиях в своей области, критически необходимую им для того, чтобы быть в лидерах мирового научного процесса и работать на опережение, обеспечивая глобальную конкурентоспособность российских научно-образовательных центров», — отметил ректор ИТМО.

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Кроме того, уже неделю недоступен онлайн-курс Университета ИТМО «Как побеждать на олимпиадах по программированию: секреты чемпионов», размещенный на крупнейшей глобальной платформе открытого образования edX: оба IP-адреса тестирующей очереди платформы edX попали под блокировку.

«Данное обстоятельство позорит международную репутацию Университета ИТМО — вуза, являющегося мировым рекордсменом по количеству побед на крупнейшем чемпионате мира по программированию ACM ICPC, — и подрывает позиции вуза на глобальном рынке международного образования», — возмущен Владимир Васильев.

Он добавляет, что действия Роскомнадзора существенно осложнили сотрудничество российских ученых с зарубежными коллегами.

«Обмен и совместная работа с документами по многочисленным международным исследовательским проектам парализованы или значительно затруднены, поскольку осуществляются через Google Drive, Google Docs и ряд других широко используемых во всем мире сервисов Google, доступ к которым для российских членов команды сейчас закрыт», — поясняет Васильев.

«Если Роскомнадзор продолжит свою текущую политику, это неизбежно приведет к тому, что Университет ИТМО и многие другие ведущие российские научно-образовательные центры в скором времени потеряют свои высокие позиции в области международных научных исследований и открытого образования и окажутся на обочине мирового научно-технологического прогресса», — предупредил ректор ИТМО президентского советника.

Тем самым университет не выполнит поручения президента по причине того, что сотрудники не смогут отправлять свои работы в престижные научные журналы, не нарушая законодательство РФ.

«От лица моих коллег, представителей научно-образовательного сообщества, прошу Вас вмешаться в действия данного ведомства и в ближайшее время обеспечить восстановление доступа сотрудников российских научно-образовательных учреждений к необходимым им сервисам, пострадавшим в результате действий Роскомнадзора, дабы предотвратить катастрофические последствия сложившейся ситуации для будущего России», — резюмировал ректор ИТМО, доктор технических наук Владимир Васильев.

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Напомним, Роскомнадзор уже несколько дней безуспешно пытается заблокировать Telegram на территории России. После вынесенного судом решения надзорное ведомство начало блокировать крупные сегменты IP-адресов.

Ущерб, который действия по блокировке наносят российским компаниям, уже оценивается в сумму от 1 до 2 млрд долларов.