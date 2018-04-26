Самара, 26 апреля, 2018, 17:37 — ИА Регнум. В Самаре в параде Победы 9 мая примут участие 27 воинских расчетов и 67 единиц военной техники. Общая численность войск составит 1831 человек, сообщает мэрия города.

Samadm.ru Парад Победы в Самаре

Парад пройдёт на площади имени В.В. Куйбышева. В нём примут участие соединения и воинские части Министерства обороны РФ, других силовых министерств и ведомств. Всего выйдут 27 парадных расчетов с участием 1831 человек, в том числе от Минобороны РФ — 1115 человек.

Также будет представлено 67 единиц военной и военно-исторической техники. В составе механизированной колонны пройдет 44 образца вооружения и военной техники, в том числе: танки Т-72, самоходные артиллерийские установки «МСТА — С», реактивные системы залпового огня «Ураган», пусковые установки ракетного комплекса «Искандер», пусковые установки противовоздушной обороны «9С-300», боевые машины пехоты БМП-2.

«В голове механизированной колонны пройдет легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34», — отмечают в администрации.

По данным местных СМИ, попасть на площадь Куйбышева можно будет по пригласительным билетам.

«Вход для зрителей, как и раньше, будет осуществляться по пригласительным. Всего их — 20 тысяч. Большую часть передадут ветеранским организациям. 2000 билетов достанутся самым активным и патриотичным гражданам. Получат их участники интернет-флешмоба «Навстречу Победе». Условия простые: снять короткий ролик на тему праздника и разместить на своей странице в соцсетях», — сообщает ТРК «Губерния».

В администрации отмечают, что увидеть прохождение парадных расчетов, военной техники и Бессмертного полка жители смогут также с улицы Молодогвардейская в границах улиц Вилоновская и Полевая.

Как и ранее, после прохождения парадных воинских расчетов на площадь выйдут участники шествия «Бессмертного полка». Заткем на площади начнет свою работу выставка военной техники, будут работать полевые кухни.

Праздничные мероприятия завершатся концертом российских и областных мастеров искусств «Победа эта на века нас общей памятью связала!». Организаторы отмечают, что «главным событием» концерта в этом году станет телемарафон «Победа эта на века нас общей памятью связала!» между городами России и Белоруссии. На большом экране будут транслироваться обращения из Волгограда, Санкт-Петербурга, Челябинска, Севастополя, Москвы, Смоленска, Тулы, Керчи, Мурманска, Воронежа и Бреста — города, который первым встретил войну. Завершится концерт фейерверком.