Краснодар, 29 апреля, 2018, 19:03 — ИА Регнум. Намерения распространить опыт московской реновации и на другие российские регионы «с высокой инвестиционной привлекательностью земельных участков под жилую застройку» подтверждает министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. Первые претенденты — Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, а также Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, при планировании, сказал Мень, будет учтен опыт Москвы. О том, какой опыт действительно следует учитывать при подобных намерениях, пишет редактор ИА REGNUM Зоя Емельянова.

Марина Каширская ИА REGNUM Воронеж уже имеет опыт реновации жилья

Мень говорил о реновации в Кубани еще в 2017 году, и его предложение губернатор края Вениамин Кондратьев воспринял без энтузиазма, дав понять, что реновация в Сочи или Краснодаре пока невозможна: ветхое жилье есть, но бизнеса, готового участвовать в реновации, нет. Потому что речь не просто о том, чтобы людей переселить, дома снести и построить новые: переселить нужно так, чтобы не создавать новых каменных джунглей взамен старых.

Тем полезнее для Кубани был бы опыт не Москвы, где реновации всего лишь несколько месяцев и о ее позитивном выхлопе говорить пока не время, а Воронежа, результаты реновации в котором уже можно обсуждать. Соответствующая муниципальная программа была принята в 2010 году, в нее было включено порядка 500 домов, но на деле застройщики, рискнувшие в ней участвовать, получили массу проблем. Договариваться приходилось с каждым владельцем квартиры, ограничений по застройке было множество, а дома, которые удалось расселить, до сих пор не удается снести. Многие реновационные планы так и остаются планами.

Примечательно, что фоном для заявлений Меня стали события на Кубани, где буквально на днях произошли массовые задержания в строительной области, Генпрокуратура сообщила о возбуждении более ста уголовных дел, связанных с незаконным строительством и нарушением прав дольщиков. В числе задержанных есть и представители власти.

Так быть или не быть реновации на Кубани, и если быть, то что в регионе под нее подпадет?

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