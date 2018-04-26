Вашингтон, 26 апреля, 2018, 17:27 — ИА Регнум. Группа, в которую вошли 56 членов конгресса США, направила в госдепартамент обращение, в котором указала на антисемитизм и восхваление пособников нацистов в Польше и на Украине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новая украинская нация

Текст обращения был опубликован 25 апреля на официальном сайте конгрессмена Ро Ханны.

В нем 56 американских парламентариев выражают свою озабоченность прославлением на Украине «нацистских коллаборационистов Степана Бандеры и Романа Шухевича», а также «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Внезапно прозревшие американские конгрессмены заметили даже то, что это прославление и пропаганда происходят при государственной поддержке.

«Мы призываем вместе с нами и правозащитными организациями противостоять антисемитизму, ксенофобии, всем формам нетерпимости, призвав правительства Польши и Украины однозначно отмежеваться от искажения информации о Холокосте, восхваления пособников нацистов, а также тщательно расследовать все преступления, связанные с антисемитизмом», — указано в тексте обращения, адресованного на имя исполняющего обязанности госсекретаря США Джона Салливана.

Как сообщало ИА REGNUM, откровенная пропаганда радикального национализма и прославление пособников нацизма на Украине многократно усилились после государственного переворота в Киеве, произошедшего в феврале 2014 года.

Стоит отметить, что эти явления и их поддержка на государственном уровне наблюдались на Украине задолго до этого.