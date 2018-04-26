Москва, 26 апреля, 2018, 17:14 — ИА Регнум. В Госдуме обеспокоены запретом Роспотребнадзора вывозить школьников в поход с ночевкой в палатках.

Dan Kamminga Палаточный лагерь

Роспотребнадзор запретил вывозить в 2018 году школьников в экспедиции по поиску незахороненных солдат Великой Отечественной войны, если там нет нормальных условий для проживания, сообщил «Эху Москвы» руководитель объединения поисковых отрядов «Полевая почта. Герат» Наиль Каюмов.

«Странная новость, буду выяснять. Несколько лет назад из благих побуждений чуть не поставили крест на детских туристических походах, теперь вот это…» — написала депутат Госдумы Ольга Баталина («Единая Россия») в соцсети.

О запрете ночевок в палатках рассказал руководитель объединения поисковых отрядов «Полевая почта. Герат» Наиль Каюмов. «Роспотребнадзор в этом (2018) году нам запретил вывозить школьников, потому что в таких полевых условиях мы не можем создать нормальные условия для проживания детей. У них была мотивация, что детям нельзя жить в палатках», — рассказал он в эфире радиостанции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла закон о детском отдыхе. Ужесточаются требования к безопасности детского отдыха. С принятием закона во всех регионах на сайте регионального правительства должен быть размещен реестр организаций, имеющих допуск к обеспечению летнего отдыха детей.

Минобрнауки разработает типовой договор на отдых, который обязательно должен заключаться с семьей.

Во всех регионах будут утверждены и размещены также в открытом доступе рекомендованные туристические маршруты для детей, находящихся в организациях оздоровления и отдыха, и для самоорганизованного отдыха.