Москва, 26 апреля, 2018, 17:19 — ИА Регнум. Вчера, 25 апреля, за 50 дней до Чемпионата мира по футболу во всём мире прошел День футбола и дружбы — праздник, в честь которого более чем 200 городов мира организовали у себя торжественные мероприятия.

U.S. Air Force Дети и футбол

«В этот день каждый, кто разделяет важнейшие общечеловеческие ценности, такие как равенство, уважение к другим культурам и мирное существование, повязал на руку сине-зелёный браслет дружбы — символ Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы», — сообщают организаторы. — Синяя нить браслета олицетворяет собой мирное небо, а зелёная — футбольное поле, доступное каждому. По всему миру участников поддержали известные футболисты, тренеры, телеведущие и артисты, а также представители государственных структур».

Отмечается, что в финальных мероприятиях программы, которые пройдут с 8 по 15 июня в Москве, примут участие 1500 детей и взрослых со всего мира.

В команду участников программы, представляющих Россию в 2018 году, вошли 11 молодых тренеров из городов-организаторов Чемпионата мира по футболу. Это Захар Шматов из Волгограда, Илья Игнатьев из Екатеринбурга, Саид Шаипов из Казани, Георгий Шургая из Калининграда, Дмитрий Воробьёв из Нижнего Новгорода, Богдан Рогочий из Ростова-на Дону, София Баженова из Самары, Владислав Поляков из Саранска, Давид Микадзе из Сочи, Даниил Коробков из Москвы и Егор Савенок из Санкт-Петербурга.

Кроме того, как сообщают организаторы, в рамках Международного дня футбола и дружбы российская делегация «Футбола для дружбы», в которую вошли юные журналист Денис Аладьев из Никольска Пензенской области, футболист Андрей Пономаренко из Саратова, а также тренер из Москвы Даниил Коробков, в рамках дружеской встречи обменялась поздравлениями с Российским движением школьников (РДШ) в лице исполнительного директора Дениса Клебанова. В прошлом он был воспитанником московского «Спартака» и играл за столичный «Локомотив».

В российском посольстве в Бразилии в честь Дня футбола и дружбы состоялся торжественный приём, в рамках которого участники программы вручили браслеты дружбы послам 27 государств Латинской Америки.

Кроме того, организаторы подчеркивают, что впервые в истории «Футбола для дружбы» все страны Латинской и Центральной Америки отправляют своих делегатов для участия в программе.

В ФРГ российские посланники встретились со знаменитыми игроками футбольного клуба «Шальке 04» Амином Аритом и Вэстоном Мак-Кинни, а в Казахстане празднование дня футбола и дружбы совпало с Днём казахстанского футбола, в рамках которого был проведён открытый матч команды легендарного ФК «Кайрат». В Сербии Дню футбола и дружбы было посвящено телешоу, на котором знаменитый актёр и телеведущий Милан Калинич, большой поклонник ФК «Crvena Zvezda», представил юных сербских участников проекта.

«Как представитель организации, занимающейся воспитанием подрастающего поколения, я безусловно поддерживаю инициативу «Футбол для дружбы», эта программа даёт детям возможность проявить себя, раскрыть таланты, получить уникальный опыт, расширить кругозор и постоянно двигаться вперёд, — отметил исполнительный директор Российского движения школьников Денис Клебанов. — Я считаю, что для взрослых людей в приоритете — создать все условия для благополучного развития детей. На мой взгляд, «Футбол для дружбы» успешно реализует задачи в рамках этой миссии. Ведь уже на примере прошлых лет можно видеть впечатляющие результаты, достигаемые юными участниками».

В свою очередь, участник программы «Футбол для дружбы» Андрей Пономаренко признался, что очень гордится участием в этой программе и тем, что ему довелось представлять Россию среди ребят со всех континентов.

«Для меня это замечательная возможность обрести новых друзей, попрактиковать свои навыки и узнать больше о профессиональном футболе у знаменитых спортсменов, — сказал он. — Это действительно здорово — быть наравне с детьми из разных стран, чувствовать себя частью одной большой команды».

«Мне не терпится принять участие в новом сезоне программы «Футбол для дружбы»! — добавил журналист программы Денис Аладьев. — Я уверен, что смогу не только найти новых друзей, но и приобрести новые умения и сноровку, получить редкие знания в спортивной журналистике благодаря профессиональным экспертам и мастерам своего дела».