Ярославль, 26 апреля, 2018, 17:04 — ИА Регнум. Депутаты муниципального совета Ярославского района перенесли вопрос о безвозмездной передаче полигона твердых бытовых отходов «Скоково» в собственность Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Ярославского района.

Yarregion.ru Полигон «Скоково»

Депутаты голосовали два раза раз. Но даже во второй раз лишь одиннадцать голосов высказались за передачу полигона, а чтобы решение было принято, его должны поддержать 15 народных избранников.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM депутат Светлана Балкова, камнем преткновения стало отсутствие соглашение между Ярославским районом и Ярославской областью, в котором были бы четко прописаны обязанности региона в обмен на передачу полигона «Скоково». Скептики требовали все оформить юридически, а сторонники региональной власти напирали на то, что правительству Ярославской области надо доверять.

Вопрос отправлен на доработку и будет рассмотрен на ближайшем заседании муниципального совета. Депутаты предложили доработать соглашение с правительством по ряду моментов. Предположительно, это будет решаться 10 мая», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава администрации Ярославского района Николай Золотников.

Недопонимание со слов главы района возникло по строительству яслей и детского сада, обустройства мусоросборочных площадок и ряду других моментов, которые требовали поддержки правительства.

3 мая состоится заседание рабочей группы, которая в очередной раз займется доработкой проекта соглашения.