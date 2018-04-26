Санкт-Петербург, 26 апреля, 2018, 16:55 — ИА Регнум. Петербург во время чемпионата мира по футболу летом 2018 года посетят не менее 400 тысяч болельщиков. Такой прогноз обнародовали 26 апреля в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стадион «Санкт-Петербург»

По словам заместителя главы ведомства Наны Гвичия, многие футбольные фанаты приедут с семьями. Чиновники надеются, что Кубок Конфедераций летом 2017 года стал достаточной тренировкой для петербургской инфраструктуры, хотя и признают, что два этих события не сравнимы по масштабу.

Тем временем в городе полным ходом идет подготовка к началу ЧМ-2018, семь матчей которого состоятся в Петербурге.

Так, уже с 25 мая по 25 июля в Петербурге ужесточатся правила постановки на миграционный учёт иностранцев. В этот период им необходимо будет регистрироваться в течение одного дня с момента прибытия в Северную столицу. Для граждан России из других регионов срок продлили до трех дней. Выходные дни при этом не учитываются: во время ЧМ полицейские подразделения, отвечающие за миграционный контроль, будут работать без выходных.

За транспортировку болельщиков к стадиону на Крестовском острове будут отвечать, как и в прошлом году на Кубке Конфедераций, бесплатные автобусы-шаттлы, которые будут отвозить зрителей от станций метро «Петроградская», «Выборгская», «Чкаловская», «Новокрестовская» и «Беговая» и возвращать туда же обратно, после матчей. Две последние станции метро пока не открыты для пассажиров, хотя ожидалось, что уже 29 апреля болельщики смогут протестировать хотя бы «Новокрестовскую», но подготовить ее к этому сроку не успевают.

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По территории Крестовского острова будут курсировать электрокары для маломобильных граждан. Напомним, попасть на своем автомобиле на Крестовский остров в период чемпионата не получится ни у кого, кроме местных жителей, получивших заранее специальные пропуска в МФЦ — дороги будут перекрыты КПП.

Кроме того, в Петербурге во время «мундиаля» ограничат и движение заказных и межрегиональных автобусов. Ограничен будет также и проезд допущенных в город автобусов по части Петроградской стороны, закроют основные повороты — на Песочную набережную, улицу Профессора Попова — ведущие в сторону Крестовского острова.

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Акваторию Финского залива, прилегающую к спортивной арене, тоже планируется закрывать. По словам директора Агентства внешнего транспорта Александры Бахмутской, уже существует соответствующий приказ министерства транспорта РФ. Акваторию будут закрывать в дни матчей с 12:00 до 00:00.

Также предполагается закрытие небольшой акватории канала Грибоедова от Невского проспекта до реки Мойки. На движение основных маршрутов водного транспорта, проходящих по Фонтанке, Крюкову каналу, Мойке, Зимней канавка, Неве и снова по Фонтанке, это перекрытие никак не повлияет.

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