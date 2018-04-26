Воронеж, 26 апреля, 2018, 16:43 — ИА Регнум. Макет баркалона «Меркурий» — корабля, построенного в петровские времена на воронежской верфи, — который более 40 лет простоял на Воронежском водохранилище и стал местной достопримечательностью, обещают отреставрировать. Однако на место, в акваторию водохранилища, памятник больше не вернется: мэрия Воронежа подыскала ему другое место. Судьбу скульптуры обсуждали 26 апреля на заседании комиссии по культурному наследию, сообщает пресс-служба администрации города.

Павел Ищенко ИА REGNUM Копия баркалона «Меркурий» — таким он запомнится воронежцам

Баркалон (парусно-гребное судно) «Меркурий» построил на воронежских верфях датский корабельный мастер, капитан Симон Питерсон. На воду судно было спущено в 1698 году, а в 1699 году участвовало в Керченском походе. В 1711 году «Меркурий» участвовал также в войне с Турцией.

В начале 1970-х годов в акватории водохранилища, возле ВОГРЭСовского моста, на железобетонном постаменте (а на самом деле — старой опоре для ЛЭП) установили макет легендарного корабля. Появился памятник, который на долгие годы стал визитной карточкой Воронежа, благодаря двум строителям — управляющему стройтрестом №2 Георгию Сухомлинову и старшему инженеру этого треста Виктору Неберекутину: создали и установили его буквально за три месяца. Металлический макет весом более тонны выступал над водой на девять метров.

Памятник, о котором сейчас власти Воронежа говорят, что устанавливался он «без проекта» и «без документации», «методом народной стройки», полюбился и горожанам, и гостям города, и до сих пор остается одним из символов колыбели русского флота.

Ещё в 2006 году городские власти констатировали: памятник нуждается в реконструкции. Но тогда денег на него не нашлось. Зато нашлись средства в областном бюджете (и немалые) на строительство копии другого корабля петровской эпохи — «Гото Предестинация», который сегодня действительно очень популярен у туристов, но настоящим символом города стать так и не смог.

А «Меркурий» тем временем продолжал разрушаться. В апреле этого года Общественный совет при управлении архитектуры и градостроительства Воронежской области принял обращение к мэрии, в котором просил принять срочные меры для сохранения макета, который находится на грани разрушения.

«Памятник является ценной воронежской достопримечательностью, напоминая о строительстве в нашем городе Азовского флота Петром Первым, — говорится в обращении к главе города Вадиму Кстенину. — К сожалению, бетонная опора подмывается течением, и крен памятника уже около 50%, что является близким к критическому значению».

Мэр отреагировал на обращение общественников. Как сообщила сегодня, на заседании комиссии по культурному наследию, вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая, по поручению главы Воронежа специалистами управлений культуры, по делам ГО ЧС и муниципального учреждения «Дирекция единого заказчика капитального строительства» было проведено комплексное обследование памятника.

«В связи с аварийным техническим состоянием комиссионно принято решение о демонтаже памятного знака, который будет осуществлен в летний период. После аварийно-восстановительных работ предлагается разместить макет корабля в прибрежной зоне парка «Алые паруса», — цитирует пресс-служба Надежду Савицкую.

Перенос макета «Меркурия» на новое место утвердили и члены комиссии.

Таким образом, очевидно, что макет доживает свои последние дни в акватории водохранилища: вместо того, чтобы спасти памятник, чиновники решили его снести. И если корабль был для воронежцев символом 1970-х, то решение о сносе «Меркурия» символично уже для Воронежа современного.