Ярославль, 26 апреля, 2018, 16:25 — ИА Регнум. 26 апреля постоянная комиссия муниципалитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства не стала рассматривать предложение о проведении депутатских слушаний по вопросу ввоза московского мусора. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yar.ru Заседание комиссии

С инициативой проведения депутатских слушаний по вопросу ввоза на полигон «Скоково» отходов из Москвы и Московской области выступила депутат Евгения Овод.

«К сожалению, самой Евгении Овод на заседании не было, она находилась в командировке. Поэтому вопрос мы рассматривали без нее. Позиция у нас такая: с учетом регламента муниципалитета депутатские слушания проводятся по вопросам, отнесенным к компетенции муниципалитета в рамках Устава города Ярославля. В силу того, что обращение с твердыми коммунальными отходами разделяется по субъектам, а полигон Скоково находится на территории Ярославского района, именно так, как Евгения Овод сформулировала тему депутатских слушаний о ввозе на полигон Скоково отходов из Москвы, рассматривать вопрос нельзя. Мы не отклоняли это предложение, потому что сам вопрос сформулирован в таком формате, что мы его рассматривать даже не можем», — пояснил председатель муниципалитета Артур Ефремов.

Он отметил, что муниципалитет держит вопрос на контроле, представители депутатского корпуса вошли в состав экспертной группы, созданной правительством Ярославской области, 25 апреля они выезжали на полигон. Когда будут готовы результаты проб воды и почвы, подготовлены первые заключения экспертов, вся эта информация будет рассмотрена на заседании профильных комиссий: комиссии по экономике и развитию города и комиссии по вопросам ЖКХ и благоустройства.

«Сейчас у нас нет полного понимания ситуации. При этом надо четко разделять полномочия, иначе возникнет путаница. Мы можем рассматривать вопросы воздействия на окружающую среду и по результатам работы комиссий будет понятно — необходимо нам выходить на депутатские слушания уже с другой формулировкой или нет», — отметил Артур Ефремов.

Сама Евгения Овод полагает, что власть пытается «замылить» проблему, и будет настаивать на проведении слушаний.

«Меня не предупредили о том, что вопрос будет рассматриваться, в повестку заседания комиссии ЖКХ он не был включен. Накануне я предупредила, что не смогу участвовать в заседании комиссии, так как уезжаю в командировку по этой же проблеме. Видимо, зная, что я в командировке, и решили рассмотреть этот вопрос без меня. Не пригласили и других членов нашей фракции, которые подписали обращение. Думаю, вопрос пытаются всячески «замылить». Ранее меня выгнали с заседания экспертной группы. Депутатские слушания — публичная процедура, на которой могут присутствовать граждане, СМИ, куда можно приглашать независимых экспертов. Не в компетенции комиссии ЖКХ назначать или не назначать слушания. Это компетенция муниципалитета. Я буду выносить этот вопрос на заседание», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод.

Что интересно, вопрос этот депутаты обсуждали тихо и кулуарно: именно сегодня интернет-трансляция, которая обычно работала, внезапно сломалась.