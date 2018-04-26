Берлин, 26 апреля, 2018, 16:07 — ИА Регнум. Во время своего предстоящего визита в США федеральный канцлер Ангела Меркель должна открыто выступить с критикой введения новых американских санкций в отношении российских компаний ввиду того, что эти меры оказывают негативное влияние на немецкий бизнес, считают руководители немецких фирм, работающих в России. По данным опроса, проведенного Германо-российской внешнеторговой палатой (AHK), такой точки зрения придерживаются 79% представителей действующих на российском рынке компаний ФРГ, сообщает Deutsche Welle.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Большинство участвовавших в опросе компаний заявили, что напрямую пострадали от санкций, введенных США в отношении фирм или физических лиц, с которыми они сотрудничают. Так, 68% немецких фирм отметили, что санкции нанесли им «сильный или очень сильный» ущерб, и лишь 12% сообщили о «слабых» последствиях. Действующие на российском рынке немецкие фирмы ожидают снижения товарооборота и в текущем году: «В пересчете на весь немецкий бизнес в России существует угроза многомиллиардных убытков», — предостерег председатель AHK Маттиас Шепп.

Между тем не только представители бизнеса, но и некоторые немецкие политики призывают к смягчению жесткого курса Берлина в отношении Москвы. «Безопасность в Европе возможна только тогда, когда существует взаимопонимание с Россией», — заявил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль в интервью немецкой новостной редакционной сети RND, опубликованном 26 апреля.

По словам политика, Берлин, хотя бы ввиду своего географического положения и истории Германии, должен «особенно интенсивно искать возможности диалога с Россией». И такой позиции придерживается подавляющее большинство членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ), подчеркнул Вайль.

За день до этого за постепенную отмену торговых ограничений в отношении РФ высказался еще один член СДПГ: «Мы должны продолжать диалог для того, чтобы достичь пошагового и взаимного снятия санкций», — заявила премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Швезиг, выступая в ландтаге в Шверине.

Консерваторы из ХДС, являющегося партнером СДПГ по правящей коалиции Германии, критикуют дебаты социал-демократов. Эксперт ХДС по внешней политике Норберт Рёттген в интервью немецкой газете Bild подчеркнул, что «тот, кто требует отмены санкций именно сейчас, вносит разлад в единство Европы и Запада по этому вопросу».

Напомним, что уже вечером в пятницу, 26 апреля, состоится второй с начала президентского срока Дональда Трампа визит Ангелы Меркель в США. Предполагается, что в центре внимания сторон окажутся кризисы в Сирии, Иране и не в последнюю очередь — угроза торговой войны между США и Европой.

Меркель станет уже вторым европейским лидером, посетившим Вашингтон на текущей неделе. Накануне свой трехдневный официальный визит в США завершил президент Франции Эмманюэль Макрон.