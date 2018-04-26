Ярославль, 26 апреля, 2018, 16:05 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля, в прошлом соратник Евгения УрлашоваМихаил Писарец (сейчас — депутат муниципалитета Ярославля) приветствует решение комиссии по помилованию о сокращении срока наказания бывшему мэру. Об этом Писарец рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Фото страницы Михаила Писарца в Facebook Михаил Писарец

«Я рад любой положительной новости в отношении судьбы Евгения Урлашова. Комиссия ведь могла принять и отрицательное решение. Самое важное, что комиссия нашла основания для смягчения наказания. Впереди несколько важных инстанций, которые могут откорректировать решение комиссии по помилованию. В России давно ведется речь о том, что время предварительного заключения должно зачитываться по коэффициенту 1,5 — то есть время, проведенное в тюрьме, равнялось бы 1 году лишения свободы в колонии. Евгений Урлашов провел в СИЗО почти 4 года. Если рассматривать с этой точки зрения, то он отбыл уже более половины срока наказания», — сказал Михаил Писарец.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 26 апреля комиссия по помилованию Ярославской области приняла решение сократить срок наказания с 12,5 до 9 лет, но окончательное решение примет Владимир Путин.