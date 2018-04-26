Калуга, 26 апреля, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Генеральным директором ОАО «Калужский турбинный завод» назначен Юрий Мамин, ранее руководивший ПАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш).

Пресс-служба Калужского турбинного завода Генеральный директор Юрий Мамин

Как сообщили 26 апреля ИА REGNUM в пресс-службе завода, в числе основных задач Юрия Мамина — развитие ОАО «КТЗ» в соответствии с утвержденной стратегией, создание конкурентоспособных продуктов, безусловное выполнение заказов точно в срок с гарантированным уровнем качества, дальнейшее повышение производительности труда и эффективности работы предприятия.

Ранее занимавший должность генерального директора «КТЗ» Игорь Барташевич назначен на должность заместителя генерального директора — директора по производству группы компаний «Силовые машины», куда входит и «КТЗ».

В новой должности Игорь Барташевич будет координировать производственную деятельность всех активов ГК «Силовые машины», в том числе ОАО «КТЗ», ОАО ТКЗ «Красный котельщик», а также будет отвечать за направления планирования, эксплуатации и технического развития производственного блока ПАО «Силовые машины».

Комментируя организационно-кадровые изменения, генеральный директор ПАО «Силовые машины» Юрий Петреня отметил большой опыт управления и сильные лидерские качества Игоря Барташевича и Юрия Мамина.

«Уверен, что разносторонний опыт и профессионализм позволят им успешно решать задачи дальнейшего повышения эффективности работы производственного блока «Силовых машин», а также Калужского турбинного завода с использованием инструментов бизнес-системы «Силовых машин» и лучших мировых практик», — сказал Петреня.

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