Чебоксары, 26 апреля, 2018, 15:48 — ИА Регнум. В Чувашии, которая в прошлом году отчиталась о том, что закрыла «официальный список домов», где при строительстве были нарушены права дольщиков, в настоящее время к числу проблемных относит 16 домов. Из них четыре — в «красной зоне». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, эти данные привёл на сессии Госсовета республики глава минстроя Чувашии Владимир Михайлов.

Cap.ru Дом по пр. 9-й Пятилетки в Чебоксарах

В ходе обсуждения поправок к закону о защите прав дольщиков глава комитета по экономической политике Сергей Палов сообщил, что в Чувашии насчитывается в настоящее время 12 домов, застройщики которых продлевали разрешение. По его словам, «около 30 семей» пострадали в результате того, что «двойные продажи были»:

«Получается, кто-то купил, а они не смогли купить. Понятно, с ними надо разбираться».

Павлов заверил, что по проблемным объектам «работы ведутся, и минстрой занимается ими, и город Чебоксары»:

«Конечно, нужен инвестор. Мы в комитете собирались, по итогам второго квартала проведём рабочую группу, заслушаем, какая ситуация. Но может быть, нужно принять какие-то меры по бесплатному выделению земельных участков для решения этих проблем — тем застройщикам, которые захотят взять бремя этих долевиков».

Министр строительства Владимир Михайлов подтвердил, что «есть такие, скажем так, проблемные объекты и проблемные застройщики»:

«На сегодняшний день, назовём так, в «красной зоне у нас находятся два застройщика, это «Алза» и компания «Кратонстрой».

По его словам, у первой — три объекта, из них два в Чебоксарах (дома по проспекту Тракторостроителей и в мирокрайоне «Соляное»), у другого застройщика возникли трудности при строительстве дома по улице Гражданская.

«Что касается, скажем так, жёлтой зоны, то да, какие-то опасения по ним есть. И если в целом взять, то это 12 многоквартирных домов, там заключено 1970 договоров долевого участия в целом. Работа по ним практически каждый день ведётся», — заверил Владимир Михайлов.

На что глава фракции справороссов Игорь Моляков предупредил, что дольщики в мае готовятся выйти на акцию протеста перед администрацией Чебоксар.

Отметим, что в конце декабря 2017 года минстрой республики заявил о том, что «в канун Нового 2018 года Чувашия закрыла официальный список домов, при строительстве которых были нарушены права дольщиков: был сдан в эксплуатацию последний в этой категории дом (по адресу: г. Чебоксары, пр. 9-й Пятилетки, д. 22/2 (поз.3)».