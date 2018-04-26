Нальчик, 26 апреля, 2018, 15:46 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии накрыли крупное нелегальное производство по изготовлению алкогольной продукции. На территории завода, который располагался по улице Промышленной в городе Прохладный, было изъято более 1,2 млн бутылок нелегального коньяка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СКФО.

Skfo.fsrar Псевдо-коньяк

В ходе оперативных мероприятий, которые проводились 23 и 24 апреля, взору сотрудников управления и силовиков предстали огромные цеха, в которых хранились в бочках готовые к розливу более 540 тыс. литров коньячных дистиллятов и коньяков. В складах были найдены также около 20 тысяч бутылок готовой продукции с этикетками известных марок, уже готовые к отправке. Как и положено, на них были приклеены специальные федеральные и акцизные марки. Тут же находилось более 2000 таких марок, имеющих признаки подделки.

Руководство организации не имело лицензии на производство и хранение коньячной продукции. По факту обнаружения нелегального цеха началось административное расследование. Вся продукция, а также емкости для ее хранения арестованы.

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Стоит отметить, что изготовление фальшивого коньяка пресекалось не раз и в других субъектах Северного Кавказа. Так, в канун нового 2018 года на территории ООО «Махачкалинский комбинат шампанских вин» было обнаружено более 300 тысяч литров коньяка, готового к розливу. При этом лицензия на производство и хранение коньячной продукции у указанной организации отсутствовала.

Кроме того, в складе на улице Юсупова в Махачкале находилось еще более 90 тыс. бутылок коньяка производства ООО «Махачкалинский Винзавод». По данным управления Росалкогольрегулирования, эта продукция, согласно документам, была уничтожена еще в 2016 году, когда у «Махачкалинского винзавода» закончилась лицензия. Вся незаконная продукция была арестована, а в отношении руководителей производства было организовано административное расследование.

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