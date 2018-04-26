Ярославль, 26 апреля, 2018, 15:46 — ИА Регнум. Бывший заместитель мэра Ярославля, самый последовательный из соратников экс-мэра Евгения Урлашова Олег Виноградов считает, что определяющей в вопросе помилования экс-мэра будет позиция губернатора области Дмитрия Миронова. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Олег Виноградов и Евгений Урлашов

«Я не понимаю, как можно помиловать наполовину, помиловать через 9 лет заключения. Особенно учитывая, что человек невиновен. За реальные тяжкие преступления людей у нас наказывают не так сурово, как наказали Урлашова. Наказание абсолютно неадекватное. Если миловать, то миловать сразу. Ходорковский написал прошение, и его помиловали. Мне трудно комментировать, я не видел решение. Думаю, все будет зависеть от позиции губернатора, а она мне пока неизвестна», — сказал корреспонденту ИА REGNUM бывший заммэра Ярославля, председатель Ярославского отделения партии «Яблоко» Олег Виноградов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 26 апреля комиссия по помилованию приняла решение удовлетворить ходатайство о помиловании, снизив срок заключения с 12,5 до 9 лет для оссужденного экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова.