Минск, 29 апреля, 2018, 15:13 — ИА Регнум. Специфика белорусской либерализации экономики такова — побольше отчетов о прогрессивных нововведениях и «покрепче затянутые гайки» для народа. Для чего вообще затеян процесс либерализации в Белоруссии и какую выгоду планирует получить от него Минск, рассказывает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Анастасия Полозкова.

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Хорошие показатели либеральных реформ в экономике, способные удовлетворить требованиям МВФ, с последующим получением кредитов от этой организации, — вероятно, так мыслят себе развитие страны высокопоставленные белорусские чиновники от экономики. Участие белорусской делегации в составе первого заместителя министра финансов Максима Ермоловича, первого заместителя министра экономики Дмитрия Крутого, заместителя председателя правления Нацбанка Дмитрия Калечица в весенней сессии Советов управляющих Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка в Вашингтоне может свидетельствовать о развороте Минска именно на такой путь.

Тем временем все ужесточаются меры, применяемые к белорусским мелким торговцам, за которыми, судя по отчетам о рейдах, развернулась настоящая охота. Как планы на рост белорусской экономики оказываются напрямую зависимы от прогнозов МВФ и какими еще шагами на Запад отметилась белорусская экономика?

Читайте статью Либерализация Белоруссии: Погоня за продавцами черемши и хвалы от МВФ и ВБ и другие публикации Анастасии Полозковой по экономике Белоруссии.