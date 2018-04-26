Ростов, Ярославская область, 26 апреля, 2018, 15:25 — ИА Регнум. В отношении должностных лиц территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском муниципальном районе возбуждено уголовное дело, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уголовное дело грозит чиновникам Роспотребнадзора

Напомним, в начале апреля жители Ростова стали жаловаться на то, что вода из-под крана сильно пахнет навозом, пить ее невозможно. В магазинах раскупили все запасы бутилированной воды, на источниках и родниках выстроились очереди.

На районном и региональном уровне был принят ряд мер по предотвращению попадания талых вод в реку Устье. Источник загрязнения воды был найден и локализован.

Следственный комитет Ярославской области провел проверку и установил, что в течение 2017−2018 годах территориальным отделом Роспотребнадзора в рамках социально-гигиенического мониторинга, проведенного на водоочистных сооружениях Семибратово-1, выявлено 12 проб питьевой воды, не соответствующих санитарно-химическим и органолептическим показателям по содержанию железа, марганца, остаточного хлора, цветности, мутности.

«Сотрудниками отдела мер, направленных на организацию внеплановых проверок по фактам подачи питьевой воды ГП «Южный водоканал» ненадлежащего качества, установлению источников загрязнения реки Устье не принято. Также Роспотребнадзор не выявил причины предоставления населению Ростовского муниципального района услуг по питьевому водоснабжению ненадлежащего качества, мер по выдаче обязательных для исполнения предписаний не принято», — сказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области Кристина Гузовская.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность), по факту бездействия должностных лиц территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском муниципальном районе.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Устанавливаются конкретные должностные лица, причастные к совершению преступления.