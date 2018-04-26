Калуга, 26 апреля, 2018, 15:11 — ИА Регнум. В Калужской области поисковикам удалось поднять из болота фронтовой истребитель «ЛА-5» времён Великой Отечественной войны. Об этом 26 апреля сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела информации и общественных связей калужского областного управления МВД России Наталия Горохова.

Гибдд.рф Автомобиль калужского поискового отряда «Русь»

По её словам, поисковый отряд «Русь» под руководством заместителя командира отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Калужской области Константина Голубева, в который входят поисковики полицейского ведомства и Федеральной службы войск национальной гвардии региона приняли участие в подъёме затонувшего в болоте фронтового самолета времён Великой Отечественной войны.

В своё время фрагменты подбитого вражескими зенитками истребителя РККА обнаружили жители деревни Трашковичи Куйбышевского района, которые сообщили членам смоленского поискового отряда «Обелиск» о торчащих из болота фрагментах авиационных пушек. Затем поисковики вышли на связь с отрядом «Русь» и было принято решение о совместных работах на объекте.

Чтобы поднять самолет им пришлось с помощью специальных приспособлений откачать воду и только затем начать раскопки. Спустя два дня после их Нала поисковикам удалось поднять из болота фронтовой самолёт, на борту которого находился погибший в бою летчик. Во время ведения работ поисковики несколько дней проживали в лесу.

Благодаря сохранившемуся жетону с личным номером удалось установить личность лётчика. Ранее он числился в списках без вести пропавших и сейчас поисковики планируют связаться с его родственниками.

«Впрочем, на этом поисковая деятельность отряда «Русь» не закончена. В настоящее время поисковики ведут раскопки на высоте 269,8 метров, известной как «Зайцева гора», где ими уже найдены очередные фрагменты боевой техники минувшей войны», — сказала Горохова.

Напомним, в 2017 году в Калужском регионе работали 47 поисковых объединения (более 600 человек), включённых в Реестр поисковых объединений Калужской области. За поисковый сезон 2017 года было поднято и захоронено с почестями более 1000 останков бойцов и командиров РККА, прочитано 18 медальонов, останки восьми бойцов переданы для захоронения на малой родине. В годы Великой Отечественной войны на калужской земле погибло в боях и умерло от ран более 400 тыс. бойцов и командиров Красной Армии.

В течение тридцати лет на территории Калужской области традиционно проходят всесоюзные, всероссийские и международные «Вахты Памяти», а также международные поисковые экспедиции «Западный фронт». За этот период калужскими поисковиками обнаружены и захоронены останки более 40 тыс. погибших защитников Отечества, установлены имена свыше 5 тыс. бойцов и командиров Красной Армии, многие из которых ранее числились без вести пропавшими.