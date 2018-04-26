Калужские поисковики подняли из болота фронтовой истребитель
Калуга, 26 апреля, 2018, 15:11 — ИА Регнум. В Калужской области поисковикам удалось поднять из болота фронтовой истребитель «ЛА-5» времён Великой Отечественной войны. Об этом 26 апреля сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела информации и общественных связей калужского областного управления МВД России Наталия Горохова.
По её словам, поисковый отряд «Русь» под руководством заместителя командира отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Калужской области Константина Голубева, в который входят поисковики полицейского ведомства и Федеральной службы войск национальной гвардии региона приняли участие в подъёме затонувшего в болоте фронтового самолета времён Великой Отечественной войны.
В своё время фрагменты подбитого вражескими зенитками истребителя РККА обнаружили жители деревни Трашковичи Куйбышевского района, которые сообщили членам смоленского поискового отряда «Обелиск» о торчащих из болота фрагментах авиационных пушек. Затем поисковики вышли на связь с отрядом «Русь» и было принято решение о совместных работах на объекте.
Чтобы поднять самолет им пришлось с помощью специальных приспособлений откачать воду и только затем начать раскопки. Спустя два дня после их Нала поисковикам удалось поднять из болота фронтовой самолёт, на борту которого находился погибший в бою летчик. Во время ведения работ поисковики несколько дней проживали в лесу.
Благодаря сохранившемуся жетону с личным номером удалось установить личность лётчика. Ранее он числился в списках без вести пропавших и сейчас поисковики планируют связаться с его родственниками.
«Впрочем, на этом поисковая деятельность отряда «Русь» не закончена. В настоящее время поисковики ведут раскопки на высоте 269,8 метров, известной как «Зайцева гора», где ими уже найдены очередные фрагменты боевой техники минувшей войны», — сказала Горохова.
Напомним, в 2017 году в Калужском регионе работали 47 поисковых объединения (более 600 человек), включённых в Реестр поисковых объединений Калужской области. За поисковый сезон 2017 года было поднято и захоронено с почестями более 1000 останков бойцов и командиров РККА, прочитано 18 медальонов, останки восьми бойцов переданы для захоронения на малой родине. В годы Великой Отечественной войны на калужской земле погибло в боях и умерло от ран более 400 тыс. бойцов и командиров Красной Армии.
В течение тридцати лет на территории Калужской области традиционно проходят всесоюзные, всероссийские и международные «Вахты Памяти», а также международные поисковые экспедиции «Западный фронт». За этот период калужскими поисковиками обнаружены и захоронены останки более 40 тыс. погибших защитников Отечества, установлены имена свыше 5 тыс. бойцов и командиров Красной Армии, многие из которых ранее числились без вести пропавшими.