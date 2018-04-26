Санкт-Петербург, 26 апреля, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга хотят расширить количество граждан, имеющих право на получение социальных льгот в качестве жителей блокадного Ленинграда, отменив действующий «ценз» на срок проживания в городе в период вражеской блокады.

Валентин Илюшин ИА REGNUM День Победы, Санкт-Петербург, 9 мая 2017 года

Соответствующий законопроект поддержала в четверг, 26 апреля, комиссия Заксобрания по социальной политике и здравоохранению.

В настоящее время к ветеранам Великой Отечественной войны относятся жители блокадного Ленинграда, находившиеся в осажденном городе более четырех месяцев.

«Инициатива предлагает приравнять к ним тех, кто в несовершеннолетнем возрасте жил в блокадном городе, вне зависимости от срока проживания», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания.

Теперь эта инициатива федерального уровня будет вынесена на обсуждение всего Законодательного собрания, которое может внести ее в Госдуму. Если она будет одобрена федеральными законодателями, то к ветеранам Великой Отечественной войны приравняют бывших несовершеннолетних жителей блокадного Ленинграда вне зависимости от срока проживания в блокированном вражескими войсками городе.

Для этого потребуется внести изменения в Федеральный закон «О ветеранах» и Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

По данным комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, по состоянию на начало 2017 года в Санкт-Петербурге проживало 93,6 тыс человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Они относятся к федеральным льготникам с предоставлением соответствующих мер социальной поддержки, предусмотренных Федеральным законом «О ветеранах».

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