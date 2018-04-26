Чернобыль, Украина, 26 апреля, 2018, 14:58 — ИА Регнум. Сегодня, 26 апреля, президент Украины Петр Порошенко посетил Чернобыль и встретился с сотрудниками Чернобыльской атомной электростанции. При этом в 32-ю годовщину крупнейшей техногенной катастрофы за всю историю мирового атома Порошенко не пообещал чернобыльцам вернуть их льготы и пересчитать размер пенсий, которые не повышались с 2015 года.

President.gov.ua Пётр Порошенко на Чернобыльской АЭС

«Авария на Чернобыльской станции породила большое количество проблем, которые с течением времени меняются, трансформируются, но не исчезают. И это нуждается в наших решительных и объединенных действиях. Действий работников станции. Действий ликвидаторов и всей Украины и украинской власти и действий всего мира», — сказал Порошенко, слова которого цитирует пресс-служба главы государства.

По словам президента Украины, для безопасного содержания выведенных из эксплуатации мощностей ЧАЭС Украина привлекает и тратит значительные материальные, финансовые, интеллектуальные и другие ресурсы.

«Всё, что здесь сделано и делается, было бы невозможным без тяжелого труда работников, в первую очередь украинцев на станции, было бы невозможным без финансовой поддержки со стороны Соединенных Штатов, Европейского Союза, ЕБРР, ООН, Японии, Франции, Великобритании, Германии и многих других партнеров», — сказал Порошенко.

Он отметил, что украинские и польские специалисты проводят испытания мобильной фильтровальной установки, предназначенной для очистки воды от загрязняющих веществ, в том числе радионуклидов. Кроме этого, в зоне отчуждения продолжаются совместные украинско-японские исследования миграции радионуклидов водным путем. Порошенко сообщил, что специалисты уже устанавливают привезенное из Японии оборудование, которое позволит непрерывно фиксировать интенсивность атмосферных осадков, высоту снежного покрова, температуру и влажность почвы и другие показатели в зоне отчуждения.

В свою очередь депутат, член фракции «Оппозиционный блок» Николай Скорик заявил, что сегодня «власть забыла о подвиге ликвидаторов на ЧАЭС».

«Авария на ЧАЭС повлияла на судьбы многих людей в Украине и далеко за ее пределами. Я хочу поблагодарить ликвидаторов катастрофы за их мужество, которое они проявили 32 года назад. К сожалению, власть забыла о вашем подвиге, а ведь именно вы заплатили очень высокую цену за спасение всего человечества», — отметил Скорик.

При этом депутат, член фракции «Оппозиционный блок» Сергей Левочкин напомнил, что рада, правительство и президент Украины лишили чернобыльцев льгот и повышенных пенсий.

«Пятый год власть урезает бюджетное финансирование «чернобыльских» программ», — написал Левочкин в Твиттере.

Как сообщалось, сегодня исполняется 32 года со дня крупнейшей техногенной катастрофы за всю историю мирового атома. В 2015 году правительство, рада и президент Украины лишили ликвидаторов аварии на ЧАЭС — чернобыльцев большинства льгот (права на первоочередное получение путевок в санатории, бесплатное лечение, надбавок к пенсиям).