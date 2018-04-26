Саратов, 26 апреля, 2018, 15:55 — ИА Регнум. В небольшом селе Поповка Саратовской области непримечательный с виду деревянный дом-музей требует помощи. Внутри здание украшено редкой монументальной живописью кисти мастера-старообрядца, выполненной более ста лет назад. Аналогов этому дому в России нет, однако его жизнь находится под угрозой — дом настолько изношен, что без реставрации может не пережить еще одной зимы. Чтобы сохранить культурное наследие, искусствовед и руководитель музея «Дом со львом» Юлия Терехова запустила краудфандинговую кампанию на Planeta.ru.

Юлия Терехова «Дом со львом» в селе Поповка

Юлия Терехова «Дом со львом» в селе Поповка

Юлия Терехова «Дом со львом» в селе Поповка

Две комнаты дома (около 80 квадратных метров) полностью украшены масляной живописью начала ХХ века. Здесь изображены 14 персонажей. Когда именно были созданы рисунки — точно неизвестно. Но эксперты предполагают, что они появились на стенах и потолке дома в период с 1905 по 1914 годы.

О том, кто их автор, никаких сведений тоже нет. Но по характеру изображений искусствоведы сделали некоторые выводы о нём. Например, художник точно был образованным. Изобразив льва, орла, ангела и быка, он делает отсылку к четырём символам евангелистов — тетраморфу. Кроме того, он подписал изображения Херувима и Святого Георгия Победоносца. Это говорит о том, что автор был грамотным.

Юлия Терехова «Дом со львом» в селе Поповка

Юлия Терехова «Дом со львом» в селе Поповка

Юлия Терехова «Дом со львом» в селе Поповка

Он также был настоящим профессионалом в живописи, так как смог намешать сложный и редкий для того времени цвет — розовый. К тому же использовал качественные краски, которые даже спустя сто лет сохраняют свои свойства.

Юлия Терехова «Дом со львом» в селе Поповка

Во всей России аналогов этому дому нет, однако его состояние оставляет желать лучшего. В 2012 году износ дома уже составлял 65%. Из-за ветхого фундамента стены с каждым годом расходятся всё больше. Некоторые углы настолько изношены, что могут рухнуть в ближайшее время. Всё осложняется тем, что живопись нанесена прямо на стены, поэтому каждая просадка дома — урон для рисунков.

В 2013 году новгородский реставратор Виктор Попов составил проект реставрации дома. Его сумма составила порядка 2,7 млн рублей. Организаторы музея выделили самый срочный и критичный этап реставрации, на который понадобится 1 млн рублей. Эти средства пойдут на замену кровли, обшивки и утеплителя, подведение фундамента и выравнивание стен.

«Если бы мы были коммерческим проектом, мы бы раньше начали реставрировать дом. Губернатор Саратовской области помог нам оплатить проект реставрации, он стоил 320 тыс. рублей. Мы действуем, когда у нас появляются суммы либо надежда на эти суммы. Когда я поняла, что реставрацию уже откладывать нельзя, так как состояние дома всё ухудшается, мы приняли решение запустить краудфандинговый проект», — рассказывает Юлия Терехова корреспонденту ИА REGNUM .

Несмотря на то, что возраст дома перевалил за сотню лет, широкая публика узнала о нём лишь в 2010 году. Именно тогда Юлия абсолютно случайно услышала о нём от студентов, которые собирали материалы народного творчества в Поповке и так же случайно наткнулись на дом. Местные СМИ сообщали, что его собираются превратить в музей, однако спустя полгода выяснилось, что владельцы дома хотят разобрать его на баню. Юлия не позволила уничтожить уникальное культурное наследие и, выкупив дом, решила самостоятельно сделать из него музей.

«Когда я выкупила дом, представляла, какой объём работы нас ждёт. Тем не менее я понимала, что лучше он будет у меня, чем бесхозный. Мой экспедиционный опыт показывает, что дома в плохом состоянии — это когда от них осталась одна печная труба. Пока есть четыре стены и крыша, всё не так печально», — отмечает Юлия.

Чтобы привести дом в надлежащий вид, в нём работали 15 волонтерских лагерей по уборке. Они убрали нагрузку на стены, исключили протечки и вытравили всех грызунов. Параллельно с физической над домом велась и творческая работа. В 2012 году проект получил грант конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» благотворительного фонда В. Потанина на создание в доме музея народной монументальной живописи.

Спустя еще два года «Дом со львом» победил в конкурсе «Культурная мозаика». На выигранные средства возле него построили культурный центр для местных жителей и гостей села. Теперь сюда приезжают представители творческих профессий и делятся своим опытом со всеми желающими.