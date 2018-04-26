Краудфандинг спасает уникальный «Дом со львом» от разрушения
Саратов, 26 апреля, 2018, 15:55 — ИА Регнум. В небольшом селе Поповка Саратовской области непримечательный с виду деревянный дом-музей требует помощи. Внутри здание украшено редкой монументальной живописью кисти мастера-старообрядца, выполненной более ста лет назад. Аналогов этому дому в России нет, однако его жизнь находится под угрозой — дом настолько изношен, что без реставрации может не пережить еще одной зимы. Чтобы сохранить культурное наследие, искусствовед и руководитель музея «Дом со львом» Юлия Терехова запустила краудфандинговую кампанию на Planeta.ru.
Две комнаты дома (около 80 квадратных метров) полностью украшены масляной живописью начала ХХ века. Здесь изображены 14 персонажей. Когда именно были созданы рисунки — точно неизвестно. Но эксперты предполагают, что они появились на стенах и потолке дома в период с 1905 по 1914 годы.
О том, кто их автор, никаких сведений тоже нет. Но по характеру изображений искусствоведы сделали некоторые выводы о нём. Например, художник точно был образованным. Изобразив льва, орла, ангела и быка, он делает отсылку к четырём символам евангелистов — тетраморфу. Кроме того, он подписал изображения Херувима и Святого Георгия Победоносца. Это говорит о том, что автор был грамотным.
Он также был настоящим профессионалом в живописи, так как смог намешать сложный и редкий для того времени цвет — розовый. К тому же использовал качественные краски, которые даже спустя сто лет сохраняют свои свойства.
Во всей России аналогов этому дому нет, однако его состояние оставляет желать лучшего. В 2012 году износ дома уже составлял 65%. Из-за ветхого фундамента стены с каждым годом расходятся всё больше. Некоторые углы настолько изношены, что могут рухнуть в ближайшее время. Всё осложняется тем, что живопись нанесена прямо на стены, поэтому каждая просадка дома — урон для рисунков.
В 2013 году новгородский реставратор Виктор Попов составил проект реставрации дома. Его сумма составила порядка 2,7 млн рублей. Организаторы музея выделили самый срочный и критичный этап реставрации, на который понадобится 1 млн рублей. Эти средства пойдут на замену кровли, обшивки и утеплителя, подведение фундамента и выравнивание стен.
«Если бы мы были коммерческим проектом, мы бы раньше начали реставрировать дом. Губернатор Саратовской области помог нам оплатить проект реставрации, он стоил 320 тыс. рублей. Мы действуем, когда у нас появляются суммы либо надежда на эти суммы. Когда я поняла, что реставрацию уже откладывать нельзя, так как состояние дома всё ухудшается, мы приняли решение запустить краудфандинговый проект», — рассказывает Юлия Терехова корреспонденту ИА REGNUM .
Несмотря на то, что возраст дома перевалил за сотню лет, широкая публика узнала о нём лишь в 2010 году. Именно тогда Юлия абсолютно случайно услышала о нём от студентов, которые собирали материалы народного творчества в Поповке и так же случайно наткнулись на дом. Местные СМИ сообщали, что его собираются превратить в музей, однако спустя полгода выяснилось, что владельцы дома хотят разобрать его на баню. Юлия не позволила уничтожить уникальное культурное наследие и, выкупив дом, решила самостоятельно сделать из него музей.
«Когда я выкупила дом, представляла, какой объём работы нас ждёт. Тем не менее я понимала, что лучше он будет у меня, чем бесхозный. Мой экспедиционный опыт показывает, что дома в плохом состоянии — это когда от них осталась одна печная труба. Пока есть четыре стены и крыша, всё не так печально», — отмечает Юлия.
Чтобы привести дом в надлежащий вид, в нём работали 15 волонтерских лагерей по уборке. Они убрали нагрузку на стены, исключили протечки и вытравили всех грызунов. Параллельно с физической над домом велась и творческая работа. В 2012 году проект получил грант конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» благотворительного фонда В. Потанина на создание в доме музея народной монументальной живописи.
Спустя еще два года «Дом со львом» победил в конкурсе «Культурная мозаика». На выигранные средства возле него построили культурный центр для местных жителей и гостей села. Теперь сюда приезжают представители творческих профессий и делятся своим опытом со всеми желающими.