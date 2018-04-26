Ярославль, 26 апреля, 2018, 14:32 — ИА Регнум. Прошение о помиловании бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова, отбывающего свой срок в рыбинской колонии № 2, одобрено. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в комиссии по вопросам помилования на территории Ярославской области.

Суд над Урлашовым

В августе 2016 года Кировский суд Ярославля приговорил за взятку Евгения Урлашова к двенадцати с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в 60 миллионов рублей. В начале марта этого года Евгений Урлашов подал в администрацию колонии прошение о помиловании.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин, который является членом комиссию по помилованию, просьба Урлашова была рассмотрена 26 апреля на выездном заседании комиссии в исправительной колонии №2. Вероятность того, что комиссия поддержит просьбу экс-мэра, была весьма низка.

Вопрос о помиловании рассматривается в отношении лиц, отбывших половину срока. Евгений Урлашов же был задержан в июле 2013 года и с момента его ареста прошло почти 5 лет, а требуется не меньше 6 лет. Кроме этого, принимается во внимание поведение осужденного. Евгений Урлашов имел взыскания. При этом в поддержку его просьбы о помиловании выступила экс-кандидат в президенты Ксения Собчак и депутат Госдумы всех созывов Анатолий Грешневиков.

Кроме этого, в начале апреля судебные приставы получили с бывшего мэра Ярославля 29 миллионов рублей. На счёт государства перечислены 494 642 долларов США и 9 600 евро. Эти деньги проходили по делу в качестве вещественных доказательств, а потом их отдали в доход государства в счет погашения 60-миллионного штрафа Евгения Урлашова.

«Комиссия по помилованию приняла решение удовлетворить просьбу Евгения Урлашова о помиловании. Мы рассмотрели 9 просьб осужденных и две из них удовлетворили. Среди них прошение Евгения Урлашова. Комиссия рекомендовала снизить срок наказания ему до 9 лет лишения свободы. По гуманитарным соображениям. Из-за пожилой матери и дочери», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.

Теперь ходатайство Евгения Урлашова с резолюцией комиссии по помилованию поступит губернатору области. Если он с ней согласится, то отправит президенту страны. И он будет решать, достоин ли бывший ярославский мэр помилования. Президент может согласиться с решением ярославской комиссии и снизить срок до девяти лет, а может и отказать. Так же Владимир Путин имеет право полностью помиловать осужденного или уменьшить срок больше, чем снизила комиссия.