Рыбинск, Ярославская область, 26 апреля, 2018, 14:12 — ИА Регнум. 25 апреля в Рыбинске Ярославской области на площади Дерунова должен был состояться митинг против введения он-лайн касс. Однако по просьбе властей митинг перенесли в общественно-культурный центр. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из предпринимателей.

Rybinsk.ru Рыбинск

С 1 июля 2018 года кассовые аппараты обязаны применять предприниматели, имеющие наемных работников в сфере общепита и торговли, которые сейчас уплачивают единый налог на вмененный доход или работают по патенту. Это касается прежде всего микробизнеса.

«Это предприниматели, которые торгуют на рынках, например, курагой, или одеждой. Многие имеют рентабельность в 15−20 тысяч в месяц и 18 тысяч на кассовый аппарат, а также затраты на его обслуживание неподъемны. Кроме того, люди опасаются, что в дальнейшем будут введены новые налоги, например, налог с продаж», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM один из предпринимателей.

Возмущение представителей малого бизнеса началось после встречи с представителями налоговой инспекции, которые рассказали о новых правилах. Организатором митинга выступил «Рыбинский союз предпринимателей малого и среднего бизнеса». Однако организаторов попросили отменить митинг, заменив его встречей в общественно-культурном центре. Бизнесмены выбрали делегатов, которые отправятся в Ярославль на встречу с чиновниками правительства области, отвечающими за поддержку малого и среднего бизнеса.