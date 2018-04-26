Томск, 26 апреля, 2018, 13:29 — ИА Регнум. Нет абсолютно никаких предпосылок для занесения бурого медведя в Красную книгу России, считает руководитель программы WWF по сохранению биоразнообразия Владимир Кревер.

Бурый медведь

«Предложение о включении бурого медведя в Красную книгу России звучало, однако не получило поддержки экспертов, так как бурый медведь является обычным и многочисленным охотничьим видом нашей страны. Нет абсолютно никаких предпосылок для занесения его в Красную книгу, у вида не наблюдается угрожающего сокращения численности, сокращения ареала, так что эта идея, конечно, не пройдёт», — сказал Кревер в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Напомним, против включения бурого медведя в Красную книгу России ранее выступили власти Томской области.

«Два месяца назад к нам пришёл проект закона о включении бурого медведя в Красную книгу. В ответ на это мы направили письмо главе Минприроды РФ Сергею Донскому, где подчеркнули, что в Сибири медведь — вид, численность которого превышает оптимальную, он совершает ежегодные набеги на населённые пункты, поэтому постоянно существует угроза жизни людей», — цитирует «Интерфакс» главу областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства Виктора Сиротина. По его словам, власти региона вынуждены ежегодно давать разрешения на отстрел до 60 медведей, однако численность хищника не уменьшается по причине запрета охоты на берлогах и короткого срока промысла.

Заместитель начальника департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Константин Осадчий подчеркнул, что в Красную книгу вносятся животные, которые либо находятся на грани исчезновения, либо крайне редкие.

«Но бурый медведь к таковым не относится. В Томской области он — многочисленный фоновый вид, численность которого составляет 9200 особей. Оптимальная численность — 6200. Более того, он создаёт каждую весну огромное количество проблем. За Уралом численность этого хищника очень высока. Это не только Томская область, это Иркутская область, Красноярский край», — сказал Осадчий ИА REGNUM.

Он подчеркнул, что власти Томской области просили продлить сроки охоты на медведя до 31 декабря (сейчас — с августа по ноябрь, прим. ИА REGNUM ), однако «европейские экологи» выступают против.

Почему они против, чиновник не уточнил, но можно предположить, что, так как в декабре звери уже находятся в берлогах, определить, где самец, а где самка, не представляется возможным, и есть риск, что под выстрел будут попадать беременные или рожающие самки.

Напомним, ранее томские СМИ, ссылаясь на слова Константина Осадчего, распространили информацию о том, что случаи нападения медведей на людей «не характерны для Томской области».