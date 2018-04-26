Ереван, 26 апреля, 2018, 13:16 — ИА Регнум. На встрече членов парламентской фракции Республиканской партии Армении с главой партии Сержем Саргсяном 25 апреля была достигнута договоренность о начале обсуждений в руководящих органах партии вопроса смены председателя партии. Об этом сообщает пресс-служба РПА.

РПА

В сообщении, в частности, говорится, что в первой части встречи присутствовал бывший премьер-министр Серж Саргсян, подробно представивший РПА причины своей отставки. Он также рассказал о различных форматах работы в Национальном cобрании, призвав отдать приоритетное значение всему тому, что касается внутренней стабильности и безопасности страны, что при любом решении можно осуществить только благодаря единству РПА.

Далее члены фракции РПА обсудили с врио премьер-министра Кареном Карапетяном текущую политическую ситуацию и возможные пути ее развития. Была достигнута договоренность о том, что фракция РПА готова обсуждать любой вопрос со всеми сторонами без предварительных условий.

23 апреля Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армении. В настоящее время оппозиция требует назначения на пост премьера Никола Пашиняна.