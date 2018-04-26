Ярославль, 26 апреля, 2018, 13:04 — ИА Регнум. В Ярославской области работает система утилизации ртутьсодержащих отходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования.

Утилизация ртутьсодержащих ламп

Лицензию на утилизацию таких отходов имеют две организации — МУП «Городское Спецавтохозяйство» и ООО «Фирма «Дельта». Только одна «Дельта» принимает и утилизирует около миллиона ртутьсодержащих ламп в год.

«Лампы поступают на установку, где происходит их разделение. Стекло идет на захоронение на полигон, так как имеет наименьший, 5-й класс опасности. Колпачки поступают в пункты приема металла и идут в переработку. Люминофор, содержащий ртуть, передается на специализированное предприятие в Московской области, там происходит восстановление ртути, после чего ее вновь возвращают в производство «, — сказал заместитель директора ООО «Фирма «Дельта» Василий Новиков.

По словам Василия Новикова, количество ртутьсодержащих отходов ежегодно снижается. Это естественный процесс — и люди, и организации все больше переходят на безопасные светодиодные лампы.

«Все природопользователи, в результате деятельности которых образуются отходы 1 класса опасности, должны заключать договоры на утилизацию. К таким отходам относятся ртутьсодержащие люминисцентные лампы, ртутные термометры и приборы, использующиеся на предприятиях, в которых содержится ртуть. В нашей области все юрлица, знают, как работать с ртутьсодержащими отходами, они заключают договоры со специализированными организациями, и за последний год нарушений не выявляется», — сказала начальник отдела нормирования и разрешительной деятельности департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Антонина Козлова.

Исполнение требований федерального закона №89 «Об обороте отходов» отслеживается в рамках контрольно-надзорных мероприятий, которые проводятся сотрудниками департамента, управления Росприроднадзора и природоохранной прокуратурой.

Наказание за незаконную утилизацию ртутьсодержащих отходов довольно суровое — до 100 тыс рублей для юридических лиц согласно КОАПу. У жителей ртутьсодержащие отходы обязаны принимать управляющие компании, которые также имеют договоры с лицензированными организациями. Впрочем, отдельные сознательные граждане приходят в «Дельту» и сами — у них градусник или лампу принимают на утилизацию бесплатно.