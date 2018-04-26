Чебоксары, 26 апреля, 2018, 12:58 — ИА Регнум. В Чувашии на организацию питания гостей и приёмы от главы региона в 2018 году планируется потратить 1 млн рублей. Соответствующий конкурс опубликован на портале госуслуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM Праздничный торт

Государственным заказчиком выступает администрация главы Чувашской Республики. Победитель конкурса должен будет оказать услуги «по организации питания и обслуживания в рамках проведения приемов официальных лиц и делегаций, конференций, торжественных мероприятий», которые будет проводить заказчик в 2018 году. В их числе — официальные приёмы от главы Чувашии.

Техзадание

В техническом задании также представлено меню для гостей, которое делится на две части — банкетное (14 позиций) и фуршетное (12 позиций). К примеру, в составе меню — фруктовая ваза, рыбное, мясное и сырное ассорти, мешочек из овощей с грибами, медальоны из говяжьей вырезки с брусничным соусом, тирамису, закуска с шейкой, закуска Оливье Магретто, бутерброды.

Всего планируется обслужить в этом году не более 500 человек. Начальная цена контракта определена в сумме 1 млн рублей. Источник финансирования — средства республиканского бюджета Чувашии.