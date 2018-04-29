Красноярск, 29 апреля, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Вымирание деревень — одна из острейших социально-экономических проблем всей России, считают в Центре экономических и политических реформ. Происходящее в Красноярском крае подтверждает этот вывод: за прошедшие 10 лет с карты региона исчезли 12 территориальных единиц, большей частью деревни и поселки. О позиции региональных властей в отношении этой проблемы пишет корреспондент ИА REGNUM Анна Алябьева.

Vladimir V. Nikulkin Брошенная деревня

В ответе на запрос ИА REGNUM в правительстве края назвали этот процесс естественным, а формулировки «на грани исчезновения» сочли неточной, потому что речь идет о внутренней миграции, когда жители малых и отдаленных населенных пунктов переезжают в более крупные населенные пункты. В настоящее время, сообщили власти, проводится работа по упразднению еще четырех территориальных единиц. Основанием для упразднения служит отсутствие более трех лет зарегистрированных жителей и жилой застройки.

Интересно, что региональные власти подчеркивают существующую серьезную поддержку отдаленных и труднодоступных территорий. Цифры этой поддержки власти не назвали.

Этот процесс вымирания деревни набирает обороты далеко не только в Красноярском крае, так, в Новосибирской области за 10 лет исчезли 35 населенных пунктов, в Кемеровской — около десяти.

Читайте статью «Оснований для восстановления нет»: в Красноярском крае умирают деревни и другие публикации Анны Алябьевой по социальной тематике.