Грозный, 29 апреля, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Строительство горнолыжного курорта «Ведучи», расположенного в Итум-Калинском районе Чечни, было начато еще в 2013 году. И вот завершился первый сезон, открывавшийся руководством курорта совместно с руководителями республики. Оправдались ли надежды начала сезона, и с какими трудностями пришлось столкнуться перспективному начинанию, рассказывает автор ИА REGNUM Ольга Карпова.

Veduchi-resort.ru Рамзан Кадыров на открытии горнолыжного курорта «Ведучи»

Ожидавшееся прибытие на курорт «Ведучи» в первом сезоне 17 тысяч туристов не оправдалось. Причиной тому стали тяжелые погодные условия, создавшие в высокогорье не самую благоприятную для отдыха обстановку. Штормовой ветер даже повредил некоторые постройки. Не смогли исправить ситуацию и минимизированные цены на использование горнолыжной инфраструктуры.

Тем не менее, руководство курорта с оптимизмом смотрит в будущее — программа летнего сезона, по мнению руководства компании «Курорты Северного Кавказа», поможет популяризовать новое место отдыха. А строительство продолжается, ведь пока ввод в строй новых объектов этого курорта только в самом начале, завершение проекта запланировано на 2025 год. Положительный опыт предшественников — курортов «Архыз» и «Эльбрус» — всё же позволяет участникам проекта надеяться на лучшее.

Читайте статью Первый сезон курорта «Ведучи» в Чечне: неоправдавшиеся ожидания и планы и другие публикации Ольги Карповой в проекте «Курорты Северного Кавказа».