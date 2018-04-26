Чебоксары, 26 апреля, 2018, 12:25 — ИА Регнум. В Чувашии проводится проверка в связи с аварией с участием мотоблока. Как сообщили ИА REGNUM в МВД по республике, в результате происшествия ранения получили четыре человека, в том числе двое девочки, оба водителя были пьяны.

21.мвд.рф Разбитый мотоблок

Авария произошла вечером 25 апреля на 67 километре дороги «Чебоксары-Сурское». Несмотря на предупреждение о том, что мотоблок не предназначен для движения по трассе, житель Аликовского района выехал на нём с детьми. По данным полиции, 35-летний водитель фургона врезался в мотоблок, в котором ехала семья с двумя детьми. Глава семьи и его гражданская супруга с травмами были доставлены в БСМП, их дочери, 9−10 лет, — в республиканскую детскую клиническую больницу.

«Состояние пострадавших не внушает врачам опасений. По результатам освидетельствования у водителя фургона, жителя Алатыря, было установлено состояние опьянения. Нетрезвым был и сельчанин, управлявший мотоблоком, правда, не забыл надеть светоотражающий жилет», — говорят в МВД по Чувашии.

По факту аварии проводится проверка.

Как сообщили ИА REGNUM в ГИБДД Чувашии, в 2017 году водители мотоблоков стали участниками 12 ДТП, в которых два человека погибли, 12 получили травмы различной тяжести. В полиции напоминают, что мотоблок не является транспортным средством и поэтому не может быть участником дорожного движения. За нарушение правил владельцев мотоблоков ждет штраф от 800 до 1500 рублей.

По данным ГИБДД, в 2017 году в Чувашии зарегистрировано 1370, что на 4,5% меньше, чем было в 2016 году. Число погибших снизилось на 7% — до 159 человек, число раненых уменьшилось на 4,9% — до 1752. Основные виды аварий — столкновение (558, или 40,7% от общего количества происшествий и наезд на пешехода (463, или 33,8%). Количество ДТП с участием нетрезвых и отказавшихся от освидетельствования водителей сократилось на 23,8% (с 202 до 154), в результате таких происшествий погибли 45 человек (за 2016 году — 55).