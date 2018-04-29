Иркутск, 29 апреля, 2018, 12:11 — ИА Регнум. О возможности размещения на байкальском острове Ольхон асфальтобетонного завода заявил представитель проектной организации «Регион Проект» Евгений Школьников в ходе заседания научно-технического совета «Ольхон — дорога инноваций». Его слова прозвучали на фоне отчаянных призывов общественников и ученых остановить застройку Ольхона и внимательно отнестись к охране уникального озера. Как к идее Школьникова отнеслись эксперты, пишет редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Любовь Аликина ИА REGNUM Застройку Ольхона турбазами узаконили

Школьников привел ряд аргументов в пользу своей позиции, в частности, возможность заасфальтировать центральные улицы поселка, а само выступление построил в рамках обсуждения инновационного подхода к разработке проектной документации и необходимости снижения экологической нагрузки на окружающую среду. Заседание научно-технического совета, где прозвучало это выступление, кандидат биологических наук, председатель Иркутского отделения Социально-экологического союза России Виталий Рябцев назвал «адским шабашем».

«Да, здесь вам еще предстоит разрушить последнюю линию защиты Байкала — границы и режим центральной экологической зоны», — иронизирует эксперт.

Российский координатор международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов тоже полагает, что после сокращения водоохранной зоны Байкала нас ждут неприятные последствия:

«Решение о сокращении водоохранной зоны, ослабляющее природоохранный режим на части Байкальской природной территории, было принято волюнтаристским образом, без учета предложений Лимнологического института СО РАН и без публичных консультаций с местными жителями. В ответ мы слышим, что все в порядке, сокращения зоны ЮНЕСКО не произошло. Но про ЮНЕСКО никто не спрашивал, речь идет о другом: о механизме принятия экологически значимых решений без всякой оглядки на экспертные мнения и местные сообщества», — говорит Колотов, подчеркивая, что такого юридического термина, как зона ЮНЕСКО, по отношению к Байкалу нет вообще.

Как было искажено распоряжение Владимира Путина относительно облегчения жизнедеятельности «людей, уже живущих на этих землях», а не собственников строящихся и построенных в водоохранной зоне турбаз, читайте в статье: «Адский шабаш»: в сердце Байкала намерены построить асфальтобетонный завод

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