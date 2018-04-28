Томск, 28 апреля, 2018, 17:23 — ИА Регнум. Почему закрываются торговые центры в Томской области и что вызвало массовую панику среди предпринимателей, рассказывает редактор ИА REGNUM Татьяна Иващенко.

Марина Каширская ИА REGNUM Когда слова не нужны

К середине апреля были завершены проверки пожарной безопасности объектов массового пребывания людей в Томской области. О результатах МЧС сообщить отказалось, сославшись на проведение совместных действий с прокуратурой, но эта позиция уже дает возможность предположить, что в сфере пожарной безопасности все далеко не безоблачно.

23 апреля стало известно о приостановке работы 21 объекта, предполагающего массовое посещение людьми. Кемеровский пожар, обернувшийся масштабной трагедией, стал той «точкой невозврата», показавшей необходимость принятия срочных мер в отношении пожарной безопасности объектов. И совсем не только ТЦ. В Томской области оказалась приостановлена деятельность гостиницы «Томск» и Дворца зрелищ и спорта. Действия МЧС вызвали к жизни слухи о готовящихся массовых протестах предпринимателей и сотрудников тех предприятий, деятельность которых была приостановлена.

Впрочем, слухи не нашли подтверждения, пока что дело ограничивается жалобами на убытки, которые терпят бизнесмены, ведь многие из них проваливают договорные сроки поставки. Конечно, нарушения необходимо выявлять. Но порочная практика устраивать массовые «облавы» только после крупных происшествий приводит к дополнительным потерям. Можно ли избежать таких провалов в будущем?

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